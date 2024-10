Alfa Romeo celebra il legame storico con Nicola Larini, campione del DTM 1993, con il lancio della 4C – Collezione GT “Nicola Larini”, un progetto che prevede la creazione di tre esemplari unici e personalizzati della celebre 4C. Il dipartimento Heritage di Stellantis ha ideato questa serie speciale per onorare un pilota che ha segnato la storia della casa italiana con le sue vittorie. La 4C (qui la prova su strada), una supercar che ha riportato Alfa Romeo negli Stati Uniti nel 2014, diventa ora il cuore di un tributo senza precedenti.

La presentazione della “Collezione GT” si è svolta a Torino, presso le Officine Classiche di Stellantis e il Centro Stile Alfa Romeo. In questa occasione, Nicola Larini ha incontrato Alessandro Ravera, manager delle Special Vehicles Operations di Stellantis Heritage, e Alessandro Maccolini, responsabile del design della 4C. Durante l’evento, Larini ha espresso il suo apprezzamento per la vettura, descrivendola come una sintesi di leggerezza, reattività e stabilità, qualità che la rendono un’auto destinata a veri appassionati di sportività.

Ogni vettura della serie “Nicola Larini” è unica grazie alle tre accattivanti livree, scelte personalmente dal pilota toscano insieme agli esperti di Alfa Romeo. Le colorazioni, ispirate alla mitica Giulia GT degli anni Sessanta, includono Verde Pino, Rosso Prugna e Giallo Ocra, arricchite da dettagli bianchi sul frontale e sulla parte posteriore. Queste tonalità sottolineano l’audacia e il carattere di Alfa Romeo, esaltando le forme scolpite della 4C e la sua personalità.

Il tocco finale di questa edizione speciale è dato dalla firma di Larini sul cofano e da cerchi in lega coordinati alla livrea della carrozzeria. Gli interni, impreziositi da una targhetta autografata e da finiture personalizzate in linea con le tinte esterne, rafforzano l’esclusività di queste vetture.

Destinate a collezionisti e amanti del marchio in tutto il mondo, le 4C “Nicola Larini” incarnano l’heritage di Alfa Romeo, valorizzando il patrimonio di un brand che continua a entusiasmare. Ogni esemplare sarà prodotto, certificato e venduto direttamente dal dipartimento Heritage di Stellantis, che si occupa di preservare la storia dei grandi marchi italiani, tra cui Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.