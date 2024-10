Brabus ha superato se stesso trasformando la Mercedes-AMG SL 63 S E Performance in un capolavoro chiamato Brabus Rocket GTS, una shooting brake con 1.000 CV e un design esclusivo in fibra di carbonio. Questa creazione estrema, anche per gli standard di Brabus, si distingue per la carrozzeria in carbonio completamente ridisegnata, dove linee possenti e un’estetica aggressiva si combinano a prestazioni fuori dal comune.

Il nuovo design della Rocket GTS include un frontale rinnovato, con uno spoiler studiato per ridurre la portanza, e parafanghi fortemente svasati che conducono verso il posteriore largo quasi due metri. Il tetto è stato completamente sostituito, eliminando il peso della capote originale e aggiungendo una linea shooting brake in fibra di carbonio che dona al veicolo un look unico e audace.

Sotto il cofano di Brabus Rocket GTS

Il motore V8 biturbo AMG, potenziato a 4,4 litri, è il cuore di questa vettura estrema. La potenza è aumentata a 796 CV e 1.250 Nm di coppia, ai quali si aggiungono 204 CV dal motore elettrico posteriore. Il risultato è una potenza combinata di 1.000 CV e una coppia di 1.820 Nm, trasmessi a terra tramite un cambio automatico a 9 rapporti e ruote da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore.

Le prestazioni sono altrettanto impressionanti: la Rocket GTS accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 317 km/h. I freni e le sospensioni sono stati ottimizzati per garantire il massimo controllo, rendendo questa shooting brake non solo potente ma anche estremamente stabile e reattiva.

Gli interni della Rocket GTS riflettono l’approccio sofisticato di Brabus, con rivestimenti in carbonio e Alcantara, dettagli trapuntati e cuciture bianche che contrastano con l’illuminazione blu degli interni. È un ambiente elegante e sportivo, pensato per esaltare l’esperienza di guida estrema.

Brabus non ha rivelato dettagli su prezzi e produzione, ma questa Rocket GTS sembra destinata a restare una rarità costosa e ambita, riservata a chi cerca una combinazione di potenza brutale e lusso.