La Geely Galaxy Starship 7 è ormai vicina al debutto ufficiale sul mercato cinese, dopo essere stata anticipata come concept al Salone di Pechino. Questo SUV di nuova generazione promette di essere un punto di svolta per il marchio cinese, che ha scelto di dotarlo del rivoluzionario sistema ibrido Thor. Tale tecnologia punta a offrire prestazioni eccezionali in termini di efficienza energetica, sfidando soluzioni già presenti sul mercato come il DM 5.0 di BYD.

Design ed estetica del Geely Galaxy Starship 7

Dalle prime immagini ufficiali rilasciate da Geely, la Galaxy Starship 7 colpisce per il suo design imponente e moderno. Le dimensioni sono notevoli: 4.740 mm di lunghezza, 1.905 mm di larghezza e 1.685 mm di altezza, con un passo di 2.755 mm, il che garantisce una presenza su strada solida e robusta. Il frontale massiccio è caratterizzato da una grande griglia chiusa e fari sottili uniti da una barra luminosa, conferendo un aspetto futuristico e aerodinamico. Il posteriore non è da meno, con uno spoiler integrato e gruppi ottici orizzontali collegati anch’essi da una barra luminosa, seguendo il trend attuale del design automobilistico.

Un altro dettaglio interessante è il tetto panoramico in vetro, che dona una sensazione di spaziosità all’interno dell’abitacolo. Gli interni seguono uno stile minimalista, con comandi fisici ridotti al minimo per favorire un’esperienza tecnologica avanzata. Lo schema cromatico bicolore marrone e nero dona un tocco di eleganza, mentre il cruscotto digitale dietro al volante a due razze e il display centrale per l’infotainment rappresentano il cuore tecnologico del SUV. Geely ha anche incluso un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone, rendendo l’abitacolo ancora più user-friendly.

Motorizzazione e tecnologia ibrida

Il cuore della Geely Galaxy Starship 7 è il suo sistema ibrido plug-in di nuova generazione, denominato Thor. Questo sistema è basato su un motore a benzina da 1,5 litri che eroga 82 kW (111 CV), abbinato a un motore elettrico anteriore e batterie LFP fornite da aziende come SVOLT o Sunwoda Electronic. La Galaxy Starship 7 sarà disponibile con due diverse opzioni di batteria: una da 19,09 kWh e un’altra da 28,94 kWh. Queste permettono un’autonomia completamente elettrica rispettivamente di 101 km e 150 km, secondo il ciclo di test CLTC.

In termini di consumo, il SUV si dimostra particolarmente efficiente: 4,85 litri ogni 100 km con la batteria più piccola e 4,88 litri ogni 100 km con quella più grande. Tuttavia, i dati sull’autonomia complessiva, combinando l’uso del motore a benzina e quello elettrico, non sono ancora stati resi noti. Il peso a vuoto del veicolo varia tra 1.724 kg e 1.790 kg a seconda della configurazione della batteria.