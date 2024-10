Alfa Romeo ha svelato la Junior Speciale Ibrida al Salone dell’Auto di Parigi, portando una ventata di innovazione con un modello che unisce eleganza, potenza e una notevole efficienza energetica. Equipaggiata con un motore ibrido da 136 CV, questa compatta sportiva promette una guida fluida e prestazioni elevate, grazie alla tecnologia 48V Hybrid VGT.

Il cuore pulsante della Junior Ibrida è un motore a 3 cilindri da 1,2 litri con ciclo Miller, abbinato a un turbo a geometria variabile (VGT), che ottimizza le prestazioni a tutte le velocità. L’unità termica è supportata da un motore elettrico da 21 kW, integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, garantendo un’esperienza di guida scattante e confortevole. Inoltre, grazie alla batteria agli ioni di litio da 48 volt, la Junior può viaggiare in modalità completamente elettrica per oltre il 50% del tempo durante la guida in città, riducendo consumi ed emissioni.

La vera sorpresa è la capacità della vettura di mantenere la modalità elettrica anche su strade extraurbane, a velocità fino a 150 km/h, rendendola una soluzione ideale per gli spostamenti urbani ed extraurbani. Non solo manovre a bassa velocità, quindi, ma un utilizzo elettrico versatile in molte situazioni quotidiane.

Il design esterno della Junior Speciale Ibrida è un omaggio allo stile iconico di Alfa Romeo, con una rivisitazione dello scudetto “Legend”, cerchi in lega Fori da 18 pollici e dettagli aggressivi come il doppio terminale di scarico e inserti rossi Brera. All’interno, il comfort incontra lo sport grazie ai sedili ergonomici Sabelt e un’atmosfera curata nei minimi dettagli con illuminazione personalizzabile.

Oltre alla potenza e al design, la Junior offre un pacchetto tecnologico di alto livello. Tra le funzionalità più innovative, spiccano la guida autonoma di livello 2, che riduce lo stress nei lunghi viaggi, il navigatore connesso per aggiornamenti in tempo reale, e la telecamera posteriore a 180° che facilita le manovre in spazi stretti. Inoltre, il portellone elettrico hands-free e il sistema keyless con accesso proximity rendono l’esperienza di guida ancora più comoda e moderna.

Con l’Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida, Alfa Romeo dimostra ancora una volta il suo impegno nell’evoluzione tecnologica, senza rinunciare allo stile inconfondibile che caratterizza il marchio.