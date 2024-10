Alpine, in collaborazione con il Gruppo Renault, ha annunciato la creazione di Hypertech Alpine, un nuovo centro di ingegneria all’avanguardia destinato a spingere i confini della mobilità. Situato nel prestigioso sito di Viry-Châtillon, il polo d’eccellenza si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie avanzate per le vetture sportive e sull’innovazione per i motori elettrici e le batterie del futuro. Questo progetto rappresenta un pilastro strategico per il futuro del marchio Alpine e del Gruppo Renault, mantenendo le loro competenze all’avanguardia e proteggendo la proprietà intellettuale.

Progetti principali del centro Hypertech Alpine

Futura Supercar Alpine: Il centro sarà fondamentale nello sviluppo della prossima supercar Alpine, utilizzando tecnologie di ultima generazione. Batterie innovative: Il team si dedicherà allo sviluppo di batterie per auto sportive, con un focus a lungo termine su soluzioni all’avanguardia come le solid state battery, che promettono prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme. Motori elettrici: In collaborazione con Ampere, il centro si concentrerà sulla ricerca di nuove tecnologie per i motori elettrici, essenziali per le future generazioni di veicoli ecologici. Programma motorsport: Le competenze del sito di Viry-Châtillon nel motorsport saranno ampliate e messe al servizio di competizioni come il Campionato Mondiale di Endurance (WEC), Formula E, Rally-Raid e altre gare destinate a clienti e partner.

Unità di monitoraggio F1

Alpine ha deciso di creare una speciale unità di monitoraggio per la Formula 1, con l’obiettivo di preservare e potenziare le competenze dei dipendenti in questo campo, continuando a sostenere l’innovazione tecnologica per i progetti futuri.

Realizzazione del progetto

La realizzazione del progetto Hypertech Alpine è confermata per la fine del 2024, con l’obiettivo di trasformare Viry-Châtillon in un polo di eccellenza per la tecnologia e l’ingegneria. I dipendenti coinvolti nella transizione avranno nuove opportunità di crescita, con un’attenzione particolare ai percorsi formativi e all’adattamento alle nuove sfide.

Hypertech Alpine rappresenta un passo cruciale per il futuro di Alpine e Renault, rafforzando il DNA sportivo del marchio e assicurando la continuità dell’innovazione nelle auto ad alte prestazioni del futuro.