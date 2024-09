Skoda Kodiaq: il SUV è Official Partner di X Factor 2024

Skoda Italia si conferma Official Partner di X Factor 2024, il celebre programma musicale targato Sky Original e prodotto da Fremantle. Per il terzo anno consecutivo, la filiale italiana della Casa boema partecipa allo show mettendo a disposizione una flotta di Skoda Kodiaq, il nuovo SUV che ha debuttato recentemente sul mercato italiano con versioni anche Plug-in Hybrid, capaci di percorrere oltre 100 km a zero emissioni. La presenza di Skoda Italia non si limita a un semplice supporto logistico: il brand si integra pienamente nel racconto del programma, offrendo nuove modalità di interazione con il pubblico attraverso numerose attività social e concorsi che permetteranno ai fan di vivere da vicino l’esperienza di X Factor.

Skoda Kodiaq, mobilità innovativa e contest social per i fan

La nuova edizione del programma, in onda dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, vedrà protagonisti non solo i talenti musicali, ma anche il Skoda Kodiaq, che accompagnerà giudici e concorrenti durante tutte le fasi dello show, dalle Audizioni ai Live. Il SUV, capace di ospitare fino a sette persone in un abitacolo luminoso e tecnologicamente avanzato, si trasforma in un vero e proprio studio mobile, ideale per raccogliere le emozioni dei partecipanti in ogni fase della competizione.

Skoda Italia ha scelto di rinnovare la collaborazione con X Factor per la sua affinità con i valori del brand, che si riflettono nel claim “Let’s Explore”. Questo motto incarna l’invito a vivere la vita con curiosità e apertura, esortando i clienti a considerare la propria Skoda come uno strumento per esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che interiori. La stessa filosofia di scoperta anima X Factor, dove i giudici sono costantemente alla ricerca di nuovi talenti, lasciandosi sorprendere dalle storie personali dei concorrenti.

La partnership con X Factor si concretizza anche attraverso una presenza attiva sui canali social di Skoda Italia, dove saranno proposti quiz, giochi interattivi e contest come “Quiz Factor” e “Next Destination”. Queste iniziative permetteranno ai fan di interagire con il programma e approfondire la conoscenza dei concorrenti, mentre i più fortunati potranno vincere biglietti per assistere ai Live Show o all’ambitissima finale del 5 dicembre.

Inoltre, tornerà protagonista la “Secret Car Skoda”, una speciale iniziativa che vedrà una vettura muoversi per le strade di Milano. Chi riuscirà a individuarla e raggiungerla potrà vincere esclusivi accessi ai Live Show di X Factor. Questa attività, insieme al Skoda Social Contest su Instagram, aggiunge un tocco di sorpresa e coinvolgimento che rispecchia perfettamente lo spirito dinamico e innovativo del brand.