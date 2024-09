Lancia: svelati i nuovi showroom in Francia e Spagna

A un anno e mezzo dall’inaugurazione del primo showroom a Milano, Lancia ha portato la sua nuova corporate identity in Francia e Spagna, aprendo i primi showroom in questi Paesi. Le concessionarie rinnovate assumeranno il nome di “Casa Lancia“, un concetto che richiama l’accoglienza tipica delle case italiane, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica, ricca di bellezza, design e identità italiana.

In Francia, il piano di espansione prevede l’apertura di 25 showroom entro il 2025, di cui 15 entro la fine del 2024, supportati da una rete di 80 punti di assistenza. In Spagna, Lancia aprirà i primi 10 showroom nel 2024, affiancati da 19 centri di assistenza post-vendita situati nelle principali città. Entro il 2025, la rete spagnola si amplierà con ulteriori 10 showroom.

La nuova corporate identity di Lancia si basa su quattro pilastri fondamentali: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un innovativo modello di vendita. Questi elementi si riflettono nelle linee guida che definiscono la rinnovata immagine del marchio, che comprende logo, lettering, colori e ogni altro elemento grafico utilizzato sia internamente che esternamente agli showroom.

Il design dei nuovi showroom è pensato per offrire un’esperienza immersiva già dall’esterno, con un linguaggio architettonico elegante e un totem in marmo che segnala l’ingresso. All’interno, i clienti vengono accolti nella SALA, un’area dedicata a Lancia, dove possono interagire con esperti del marchio in un ambiente che combina eleganza e comfort. Gli arredi, frutto di una collaborazione con Cassina, sono stati scelti per esaltare l’attenzione ai dettagli e la sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana.

Il concept di Casa Lancia mette al centro il cliente: le auto sono esposte come opere d’arte in un salotto raffinato, dove materiali preziosi e un gioco di luci e ombre creano un’atmosfera esclusiva. Grandi finestre permettono alla luce naturale di illuminare l’ambiente, enfatizzando l’architettura armoniosa e l’estetica italiana.

La customer experience sarà “phygital”, un connubio tra il fisico e il digitale. I clienti potranno iniziare il loro percorso comodamente da casa utilizzando il configuratore online di Lancia, per poi continuare in showroom con l’assistenza di consulenti di vendita professionali e certificati. Ogni fase del processo, dalla scoperta del brand alla configurazione dell’auto desiderata, è studiata per essere semplice e coinvolgente.

Gli showroom sono inoltre dotati di aree dedicate alla consegna dei veicoli e ai servizi post-vendita, completando un’esperienza che riflette i valori di Lancia: italianità, innovazione, tradizione e sostenibilità. L’espansione della nuova corporate identity in Francia e Spagna rappresenta un ulteriore passo verso il rilancio di un marchio storico, che guarda al futuro con un approccio moderno e attento alle esigenze dei propri clienti.