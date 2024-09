DS continua a rinnovare la sua gamma con le nuove versioni Pallas ed Étoile per i modelli DS 3 e DS 7, ognuna caratterizzata da dettagli unici e distintivi. La variante Pallas presenta uno stemma con archi rettangolari che richiamano i monumenti iconici dell’asse storico di Parigi, come l’Arc de Triomphe e l’Arche de la Défense. L’Étoile, invece, si ispira alla luce emanata dai dodici viali che convergono su Place Charles-de-Gaulle, storicamente nota come Place de l’Étoile.

Le principali novità per DS 3 e DS 7

La DS 3 Pallas sfoggia cerchi in lega DUBLIN da 17 pollici, mentre la DS 3 Étoile monta cerchi in lega NICE da 18 pollici. Gli interni della DS 3 Pallas evocano l’eleganza della storica DS Pallas, con opzioni in tessuto Peruzzi Silicon e DS Canvas Nero Basalto, o in pelle Nero Basalto.

La DS 3 Étoile, invece, offre interni in tessuto Basalto con Alcantara o in pelle Nappa Marrone Criollo. Le dotazioni includono pacchetti specifici come il Pack Comfort e Tech per la Pallas e il Pack Absolute Tech per l’Étoile, con un’ulteriore opzione per la versione elettrica E-TENSE.

La Collezione Antoine De Saint Exupéry arricchisce l’offerta DS 3, con interni in pelle Nappa Marrone Criollo e una verniciatura esclusiva Volo di Notte.

Anche la DS 7 riceve un trattamento esclusivo con le varianti Pallas ed Étoile. La DS 7 Pallas presenta interni in Alcantara Deep Black e tessuti DS Canvas Nero Basalto, con accessori opzionali come pedali in alluminio e sedili riscaldati. La versione Étoile propone interni in pelle Nero Basalto o Nappa Grigio Perla, con pacchetti accessori per migliorare comfort e tecnologia, come i Pack Absolute Comfort ed Absolute Tech.

La novità più interessante della gamma DS 7 è la versione Performance, basata sulla Étoile e dotata di una power unit plug-in hybrid AWD 360. Questa versione si distingue per i dettagli DS Sparkling Black, i cerchi BROOKLYN da 21 pollici e finiture nere lucide, che esaltano il design sportivo e raffinato del veicolo. La gamma DS si arricchisce quindi di proposte uniche che combinano design, tecnologia e comfort, offrendo soluzioni su misura per i guidatori più esigenti.