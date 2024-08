Fiat Topolino elettrica: l’innovativa reinterpretazione di Garavini

Garavini trasforma la storica Fiat Topolino in un’elegante spiaggina elettrica, combinando design d’epoca e tecnologia moderna

La Fiat Topolino, amata da molti e criticata da altri, è un’icona senza tempo che continua ad affascinare grazie alle sue reinterpretazioni innovative. Una di queste è stata realizzata da Garavini, storico carrozziere torinese attivo dal 1908, che ha dato nuova vita a questo classico dell’automobilismo italiano. L’officina ha trasformato la Fiat Topolino elettrica in un’opera d’arte su quattro ruote, con un design che fonde il fascino retrò con la tecnologia moderna, incarnando una visione contemporanea della dolce vita italiana.

Questa reinterpretazione di Garavini si distingue come una raffinata “spiaggina” elettrica, dove la mancanza di portiere e portellone posteriore amplifica la sensazione di libertà, offrendo un’esperienza di guida immersiva a contatto con l’ambiente. L’attenzione ai dettagli è meticolosa, riflettendo la tradizione artigianale dell’officina torinese. Gli interni, ispirati al mondo nautico, evocano il lusso delle imbarcazioni di alta gamma, con materiali e finiture che esaltano il senso di eleganza.

Un elemento distintivo è il poggiatesta estraibile, che all’occorrenza si trasforma in un cuscino, combinando in modo ingegnoso praticità e raffinatezza. La scelta cromatica è un omaggio all’isola di Capri, con una palette che spazia dal blu opaco al bianco, con sfumature di beige e nero, completata da un tendalino in tessuto coordinato, che esalta lo stile tipicamente italiano del veicolo.

Fiat Topolino elettrica nell’anima

Sul fronte tecnico, la nuova Fiat Topolino elettrica è dotata di un motore elettrico che garantisce prestazioni adeguate al segmento delle microcar. Con un’autonomia di 80 km, una potenza di 8 CV e una velocità massima di 45 km/h, questa versione elettrica si adatta perfettamente all’uso urbano, promuovendo una mobilità sostenibile. Il consumo energetico medio è di 7,2 kWh ogni 100 km, e con un peso di soli 487 kg, le emissioni di CO2 sono completamente assenti.

La produzione della Topolino firmata Garavini sarà estremamente limitata, con soli dieci esemplari iniziali disponibili al costo di trasformazione di 45.000 euro, a cui si aggiunge il prezzo del veicolo base. Questa creazione esclusiva rappresenta un’opportunità unica per gli amanti delle auto d’epoca che desiderano unire tradizione e innovazione in un singolo, iconico veicolo.