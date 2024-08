Lamborghini ha compiuto un passo decisivo verso il futuro dell’automobilismo presentando la Temerario, l’erede della Huracán, che segna il completamento del processo di elettrificazione dell’intera gamma. Questo nuovo gioiello della casa di Sant’Agata Bolognese è dotato di un innovativo powertrain ibrido, capace di erogare una potenza complessiva di 920 CV, grazie alla combinazione di un motore termico V8 biturbo e tre motori elettrici.

Il V8 biturbo, un vero capolavoro ingegneristico, è il primo del suo genere a raggiungere i 10.000 giri al minuto, un’impresa che lo rende unico nel panorama delle auto di serie. Insieme ai propulsori elettrici, questo sistema consente alla Temerario di raggiungere una velocità massima superiore ai 340 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi.

Presentata in anteprima durante la Monterey Car Week 2024, la Temerario rappresenta una pietra miliare nella strategia di elettrificazione di Lamborghini. Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato che “Ogni nuova Lamborghini deve superare le prestazioni della precedente, mantenendo al contempo un profilo più sostenibile dal punto di vista delle emissioni. Con la Temerario, abbiamo completato un capitolo fondamentale della nostra strategia di elettrificazione, diventando il primo marchio di lusso nel settore automotive a offrire una gamma completamente elettrificata“. Questa gamma include anche la Lamborghini Revuelto, la V12 ibrida, e la nuova Urus SE.

Design futuristico per Lamborghini Temerario

Il design della Temerario, pur mantenendo il DNA delle supersportive Lamborghini, introduce elementi che proiettano il marchio verso un futuro innovativo. La linea del veicolo è un omaggio alla tradizione Lamborghini, con proporzioni che riflettono la potenza del motore centrale posteriore, ma anche con un design minimalista e moderno.

L’aspetto aggressivo della vettura è accentuato da ampie prese d’aria, un frontale che richiama lo squalo e una nuova firma luminosa esagonale, simbolo distintivo di Lamborghini sin dagli anni ’60. Il design esagonale è ripreso in vari elementi della carrozzeria, dalle luci posteriori all’imponente terminale di scarico, conferendo alla vettura un aspetto muscolare e dinamico.

C’è la versione Alleggerita

Dal punto di vista aerodinamico, la Temerario introduce soluzioni avanzate che migliorano la stabilità alle alte velocità, incrementano il raffreddamento e ottimizzano la frenata. Il carico aerodinamico posteriore è aumentato del 103% rispetto alla Huracán EVO, un valore che raggiunge il 158% nella versione Alleggerita, dedicata agli appassionati di guida su pista.

Gli interni della Temerario riflettono il design esterno e sono caratterizzati da una maggiore abitabilità, grazie al nuovo telaio spaceframe in alluminio, che aumenta la rigidezza torsionale e migliora la dinamica di guida. Lo spazio interno è stato ottimizzato per accogliere anche piloti alti fino a 200 cm, con un aumento dello spazio per la testa e le gambe rispetto alla Huracán. Inoltre, la capacità di carico è stata incrementata, offrendo spazio per i bagagli sia nel cofano anteriore che dietro i sedili.

I materiali utilizzati per gli interni sono di alta qualità, con un mix di carbonio, essenze pregiate e l’innovativo tessuto Corsatex by Dinamica, una microfibra resistente e sostenibile. L’abitacolo è progettato per far sentire il guidatore come un pilota, con una posizione di guida ribassata, volante inclinato e una strumentazione che include il classico “Power Button” incorniciato da una levetta rossa in stile jet.

Il cuore della Temerario è il suo powertrain senza precedenti, composto da un V8 biturbo da 4 litri e tre motori elettrici, per una combinazione perfetta di potenza e innovazione. Il sistema è supportato da una batteria agli ioni di litio ad alta potenza specifica, posizionata nel tunnel centrale per un baricentro basso e una distribuzione ottimale dei pesi. La ricarica della batteria è rapida, con tempi di appena 30 minuti.

La Lamborghini Temerario si presenta come un’auto all’avanguardia non solo per le prestazioni, ma anche per le tecnologie di bordo, offrendo un’esperienza di guida che unisce la tradizione Lamborghini all’innovazione del futuro.