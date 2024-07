Audi amplia la sua offerta di SUV compatti full electric con l’introduzione del nuovo modello 35 e-tron, accessibile anche ai neopatentati. Con una potenza massima di 170 CV e una batteria da 52 kWh netti, questo veicolo promette un’autonomia fino a 364 chilometri secondo il ciclo WLTP e una potenza di ricarica in corrente continua (DC) di 145 kW, che permette di recuperare fino a 105 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

Dopo aver potenziato la famiglia Audi Q4 e-tron, best seller della casa automobilistica tedesca in Italia e nel mondo, Audi continua ad innovare con il 35 e-tron. Questa nuova variante, caratterizzata dalla trazione posteriore come le versioni 45 e-tron da 286 CV, offre una coppia di 310 Nm grazie a un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) al retrotreno. La gestione termica è ottimizzata con componenti innovativi per la lubrificazione e il raffreddamento ad acqua della trasmissione, garantendo efficienza e prestazioni elevate.

Audi 35 e-tron, le specifiche tecniche

La batteria da 52 kWh netti (55 kWh nominali) offre un’autonomia massima di 355 chilometri per l’Audi Q4 35 e-tron e 364 chilometri per la variante Sportback. La potenza di ricarica di 145 kW permette di passare dal 10% all’80% di carica in soli 25 minuti. Un sistema di navigazione avanzato, l’e-tron trip planner, ottimizza i percorsi in base allo stato delle colonnine di ricarica, traffico, topografia e stile di guida, facilitando l’uso delle stazioni HPC (High Power Charging).

Le nuove varianti 35 e-tron non sono solo potenti, ma anche tecnologicamente avanzate. L’integrazione dell’app store direttamente nel sistema multimediale MMI permette di accedere a diverse applicazioni di terze parti, come Amazon Music e Spotify, senza bisogno dello smartphone. Inoltre, entro la fine dell’anno, l’assistente vocale verrà potenziato con l’integrazione di ChatGPT, migliorando ulteriormente le capacità di controllo vocale dell’auto.

Carbon neutral

L’Audi Q4 35 e-tron e l’Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono prodotte e certificate carbon neutral, utilizzando componenti sostenibili derivati dal riciclo. Disponibili nelle versioni d’ingresso, Business, Business Advanced e S line edition, offrono dotazioni di serie di alta qualità. Già dal livello base, troviamo cerchi in lega da 19 pollici, sedili riscaldabili, proiettori Full LED, portellone elettrico e strumentazione digitale da 10,25 pollici. Dalla versione Business in poi, si aggiungono il pacchetto di navigazione MMI plus con display MMI touch da 11,6 pollici, servizi Audi connect, Audi smartphone interface con App store e phone box per la ricarica induttiva dei dispositivi, oltre al Pacchetto Assistenza plus.

Le nuove Audi Q4 35 e-tron e Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 51.100 euro per la versione SUV e 53.100 euro per la variante Sportback, rendendo accessibile a un pubblico più ampio l’innovazione e la qualità dei veicoli elettrici Audi.