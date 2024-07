Mazda svela un nuovo logo: un possibile rebrand globale?

Mazda ha recentemente depositato un nuovo marchio, indicando un possibile rebrand a livello globale. Il design aggiornato del logo presenta una forma più circolare rispetto alla versione ovoidale introdotta nel 1997. Questo cambiamento è accompagnato da ali che mantengono la forma a “M” ma con un tratto più uniforme e una tridimensionalità ridotta. L’eliminazione delle ombreggiature conferisce al logo un aspetto bidimensionale e piatto, segnando un distacco visivo rispetto al passato.

Nuovo logo Mazda, il primo sul concept Arata

Il nuovo logo è stato presentato per la prima volta sulla Mazda Arata, un concept di design EV mostrato da Changan Mazda all’Auto China 2024 tenutosi ad aprile. Tuttavia, non è ancora chiaro se questo design sarà adottato sui futuri veicoli di produzione o se sarà riservato esclusivamente a scopi aziendali. Mazda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma non è escluso che il nuovo logo possa apparire progressivamente sui modelli in commercio.

Una storia ultracentenaria

Mazda vanta una storia ultracentenaria, durante la quale il logo è stato sottoposto a numerosi cambiamenti. Il primo logo risale al 1927, quando l’azienda era conosciuta come Toyo Cork Kogyo. Il nome Mazda è apparso per la prima volta nel 1934, con la produzione del primo furgone a tre ruote. Nel 1960, con l’inizio della produzione di automobili, il logo subì un’altra trasformazione. Negli anni ’70, il marchio fu aggiornato per includere la scritta completa “Mazda”. L’attuale logo, utilizzato dal 1997, ha servito l’azienda per 24 anni prima dell’introduzione di questa nuova versione.

L’evoluzione del logo Mazda riflette non solo i cambiamenti nel design, ma anche la crescita e l’adattamento dell’azienda alle nuove tendenze e tecnologie. L’introduzione del nuovo logo al Salone dell’Auto di Cina 2024 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Mazda, mentre si prepara ad affrontare le sfide future dell’industria automobilistica globale.

La strategia di prodotto

Con questo nuovo logo, Mazda sembra voler proiettare un’immagine più moderna e pulita, mantenendo al contempo un legame con il suo passato storico. La transizione a un design più bidimensionale e semplice potrebbe anche rispecchiare una tendenza più ampia nel design dei marchi automobilistici verso soluzioni più minimaliste e versatili per le applicazioni digitali.

Resta da vedere come e quando questo nuovo logo sarà integrato nei futuri modelli Mazda e se l’azienda fornirà ulteriori dettagli sul suo piano di rebrand globale nei prossimi mesi.