Fiat 500e Giorgio Armani: eleganza e innovazione in edizione limitata

La nuova Fiat 500e Giorgio Armani rappresenta una raffinata edizione limitata, dotata di una ricca serie di equipaggiamenti e numerose personalizzazioni sia esterne che interne. Nata dalla collaborazione tra il Centro Stile Fiat di Torino e il celebre stilista italiano Giorgio Armani, questa versione esclusiva viene proposta in due colorazioni uniche: Verde Scuro Micalizzato e Greyge Ceramico, una tonalità inventata da Armani che mescola elegantemente grigio e beige.

Esternamente, la 500e Giorgio Armani si distingue per i cerchi progettati in scala macro e tridimensionale, che riproducono il logo GA e presentano una tonalità brunita con leggere scanalature laterali. Gli interni sfoggiano cuciture chevron e motivi tridimensionali sugli inserti centrali dei sedili. La plancia è arricchita da materiali pregiati come il legno laserato e dettagli artigianali come intricati ricami.

Il logo di Giorgio Armani è visibile sulle ruote e sui sedili, mentre la firma appare sul cruscotto, all’interno della portiera e sul lunotto. La dotazione di serie è estremamente completa e include fari full LED Infinity Design, tetto in vetro, sistema audio JBL premium, display TFT da 7″, sistema multimediale con schermo touch screen da 10,25″, radio DAB e compatibilità wireless con CarPlay e Android Auto. La presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) rende la vettura conforme al livello 2 di guida autonoma.

Sotto il cofano, la Fiat 500e Giorgio Armani mantiene le specifiche tecniche della versione standard, con un motore elettrico da 118 CV e un’autonomia dichiarata fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. La produzione avverrà presso lo stabilimento di Mirafiori a Torino, con l’arrivo previsto sul mercato a partire dal 2025. Prezzi non ancora comunicati.