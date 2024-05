Peugeot 3008: la gamma si arricchisce con una versione plug-in

La gamma della nuova Peugeot 3008 si completa con l’introduzione del nuovo powertrain benzina plug-in, disponibile per l’ordine a partire da oggi con prezzi che partono da 43.950 euro. Grazie alle sue emissioni contenute nella fascia 21-60 g/km, il SUV francese può accedere agli incentivi, con un prezzo massimo di 54.900 euro IVA inclusa.

Due gli allestimenti previsti

Sul sito ufficiale della Casa, si legge che la Peugeot 3008 plug-in sarà disponibile da novembre 2024 in due allestimenti: Allure e GT. La nuova Peugeot 3008 plug-in hybrid è equipaggiata con un motore benzina 1.6 turbo 4 cilindri da 150 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, e un motore elettrico da 125 CV, entrambi collegati all’asse anteriore per una potenza totale combinata di 195 CV.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità di 17,9 kWh, offrendo un’autonomia di 87 km in modalità completamente elettrica, che salgono a 102 km in contesto urbano. La ricarica avviene tramite corrente alternata fino a un massimo di 7,4 kWh. In termini di prestazioni, lo 0-100 km/h viene coperto in 7,8 secondi, mentre la velocità massima è di 220 km/h.

I prezzi della Peugeot 3008 plug-in

La gamma della Peugeot 3008 plug-in parte dall’allestimento Allure, che offre di serie cerchi in lega da 19″, luci full LED, vetri posteriori oscurati, Panoramic i-Cockpit, climatizzatore bizona, sensori di parcheggio posteriori con telecamera, cruise control, frenata automatica di emergenza e cavo di ricarica Modo 3.

L’allestimento GT, a partire da 48.950 euro, aggiunge cerchi in lega da 20”, interni in Alcantara & TEP Isabella, Panoramic i-Cockpit da 21”, sedili anteriori riscaldabili, piastra per la ricarica wireless dello smartphone, illuminazione d’ambiente, volante in pelle, cruise control adattivo e sensori di parcheggio anteriori.

Entrambe le versioni rientrano negli incentivi 2024 di seconda fascia, che prevedono uno sconto massimo di 10.000 euro per chi rottama un veicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2 e possiede un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Con queste nuove caratteristiche, la Peugeot 3008 plug-in si propone come una scelta attraente per chi cerca un SUV ecologico e tecnologicamente avanzato.