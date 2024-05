BMW Skytop: dall’anteprima alla possibile produzione limitata

L’edizione 2024 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este ha visto BMW protagonista con la presentazione della Concept Skytop, un’auto unica nel suo genere. Questa concept car è una versione della M8 Cabrio Competition con una carrozzeria targa e un design completamente dedicato. Pur essendo presentata come una show car, ci sono indizi che potrebbe diventare qualcosa di più.

Durante l’evento, Adrian van Hooydonk, responsabile del design del Gruppo BMW, ha rivelato ad Automotive News che a Monaco di Baviera si sta considerando una produzione limitata della Skytop. Van Hooydonk ha indicato che potrebbero essere costruiti tra i 20 e i 25 esemplari. Questi veicoli verrebbero messi in vendita a un prezzo superiore a quello della M8 Cabrio Competition, che in Italia supera i 200.000 euro.

Il prezzo non sarebbe un ostacolo per la Skytop. Trovare 20-25 appassionati disposti a pagare somme elevate non dovrebbe essere difficile. Van Hooydonk ha citato l’esempio della 3.0 CSL del 2021, una M4 modificata per richiamare la CSL “Batmobile” del 1973. Dei 50 esemplari prodotti, venduti a circa 750.000 euro ciascuno, sono stati esauriti in poche ore.

Il vero problema riguarda i processi di omologazione, che sono lunghi e complessi. Questo fattore potrebbe influire significativamente sul prezzo finale. Al momento, BMW sta cercando di capire se ci sia un interesse sufficiente da parte dei collezionisti per giustificare lo sforzo produttivo.

La Concept Skytop ha sicuramente colpito al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, e ora resta da vedere se questa straordinaria vettura troverà spazio nel mercato in una produzione limitata.