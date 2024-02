Mafra: lucidatura auto, i segreti di Matteo Torrisi [VIDEO]

Matteo Torrisi, esperto di detailing, condivide il processo dettagliato per ottenere una lucidatura impeccabile della carrozzeria dell’auto usando i prodotti Mafra e Maniac Line. Dopo un’attenta fase di lavaggio a mano dell’auto, possono emergere delle piccole imperfezioni sulla superficie della carrozzeria. Per eliminare anche i difetti più minuti, è necessario eseguire una lucidatura professionale, di cui Torrisi condivide tutti i segreti.

Matteo Torrisi, un esperto nel campo del detailing automobilistico, conduce personalmente la cura delle auto nel suo laboratorio, l’Officina del Pilota. In questo video, ci mostra i suoi metodi per lucidare l’auto in modo impeccabile. Per iniziare una lucidatura auto di alta qualità, il primo passo fondamentale è eseguire un lavaggio manuale dettagliato, seguito da una completa decontaminazione sia chimica che meccanica.

Il decontaminante ferroso Iron Remover della linea Maniac è progettato per eliminare le contaminazioni di ossido ferroso da cerchi, carrozzeria e vetri dell’auto. Basta spruzzarlo sulla superficie da trattare, lasciarlo agire per alcuni minuti e il suo principio attivo si occuperà del resto. Mentre reagisce con le particelle ferrose, il prodotto assumerà un colore violaceo distintivo. Per una pulizia più profonda, è consigliabile utilizzare il Pennello Red, disponibile in tre diverse dimensioni (35mm, 30mm e 25mm). Infine, sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con il panno Super Dryer.

Dopo aver completato la decontaminazione chimica, è ora di procedere con il lavaggio dell’auto utilizzando la tecnica dei 2 secchi. Per ottenere i migliori risultati, Mafra consiglia di utilizzare il Kit Lavaggio Doppio Secchio. Questo kit include il Secchio Wash, il Secchio Rinse, Grit Guard e 2 Pennelli, offrendo tutto il necessario per un lavaggio efficace e sicuro della vostra auto.

È giunto il momento di avviare la decontaminazione meccanica, una fase cruciale per preparare la superficie alla lucidatura. Durante questa operazione, vengono eliminate tutte le impurità, anche le più minute, dalla superficie della carrozzeria. Per condurre la decontaminazione meccanica in modo efficace, consigliamo l’uso della Clay Bar Soft insieme al Fast Cleaner 3in1. Nel Kit Regénera Carrozzeria di Mafra c’è tutto il necessario per una decontaminazione meccanica impeccabile.

Ora, dopo il lavaggio e la decontaminazione dell’auto, è finalmente arrivato il momento della lucidatura. L’obiettivo principale della lucidatura è quello di livellare lo strato di vernice trasparente, eliminando la fastidiosa texture a “buccia d’arancia” e gli antiestetici graffi causati da errori durante i lavaggi precedenti. La maggior parte dei graffi presenti sulla carrozzeria è il risultato di una tecnica di lavaggio errata e dall’uso di accessori non adatti. Questa fase è cruciale per ripristinare la brillantezza e la lucentezza della vernice, rendendo l’auto visivamente impeccabile.

Torrisi suggerisce di iniziare utilizzando la lucidatrice a bassa velocità per i primi 30/60 secondi, in modo da riscaldare il tampone e distribuire uniformemente la pasta abrasiva, preparando così la superficie per il successivo taglio e finitura. Successivamente, è consigliabile aumentare la velocità della lucidatrice per ottenere il massimo effetto di taglio e finitura sulla superficie.

Alcuni consigli importanti di Torrisi includono la pulizia frequente del tampone con aria compressa e l’uso del tampone parallelo alla superficie durante la lucidatura. È fondamentale evitare di applicare troppa pressione durante il processo di lucidatura, poiché il peso della lucidatrice è sufficiente per ottenere i risultati desiderati.

Per rimuovere i residui del Polish Corrector 3.0, è consigliabile utilizzare panni in microfibra puliti con movimenti circolari, evitando movimenti orizzontali. Infine, per verificare il risultato ottenuto, Torrisi utilizza dell’alcool isopropilico e una lampada d’ispezione.

Ora è giunto il momento di perfezionare la superficie con l’utilizzo di Illumina 2.0 Ultra Finish Polish insieme a due tamponi, uno giallo e uno nero, per ottenere una lucentezza sorprendente. Per iniziare, applicare quattro gocce di Illumina 2.0 sul tampone giallo medio morbido e distribuirlo uniformemente su tutta la superficie dell’auto. Successivamente, rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzando un panno in microfibra pulito. Successivamente, eseguire una seconda passata di rifinitura utilizzando il tampone nero extra morbido per ulteriori dettagli e per assicurarti di ottenere una brillantezza impeccabile.

Per ottenere una brillantezza ancora più intensa, si consiglia utilizzare Ceramic Ultra Speed Wax, la cera spray sigillante di Maniac Line. Questa cera contiene polimeri ceramici idrofobici che si aderiscono alla carrozzeria, creando uno scudo protettivo autopulente. È un prodotto facile e veloce da applicare, in grado di garantire un alto livello di brillantezza e di ravvivare il colore della carrozzeria.