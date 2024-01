Ford Kuga 2024: ecco come cambia il SUV dopo l’aggiornamento

Svelata nelle scorse ore Ford Kuga 2024: ecco come cambia il SUV della casa americana con il restyling

Ford Kuga 2024 è stata finalmente svelata nelle scorse ore. Questo modello rappresenta un’altra pietra miliare nel viaggio di Ford verso una gamma di veicoli passeggeri e commerciali completamente elettrici in Europa entro il 2035. La nuova Kuga introduce un nuovo design, con ogni versione che offre un look più distintivo e caratteristiche di design uniche. Per la prima volta viene lanciata anche la nuova versione Active, che presenta uno stile più avventuroso e aggiornamenti tecnici che forniscono maggiore agilità.

Svelata nelle scorse ore Ford Kuga 2024: ecco come cambia il SUV della casa americana con il restyling

All’interno, la nuova Ford Kuga 2024 presenta funzionalità migliorate e un layout più ordinato, offrendo a guidatore e passeggeri un ambiente più confortevole e rilassante, combinato con funzionalità di infotainment e comfort avanzate. La tecnologia SYNC 4 di ultima generazione di Ford è inclusa di serie e offre funzionalità avanzate, tra cui la navigazione connessa al cloud e il controllo vocale con comprensione del linguaggio naturale.

Questo sistema è supportato da un display centrale orientato orizzontalmente da 13,2 pollici. L’integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto assicura una connettività senza soluzione di continuità con gli smartphone, mentre la connettività 5G FordPass permette un trasferimento rapido dei dati e gli aggiornamenti software che migliorano le prestazioni del veicolo nel tempo.

Ci sono importanti novità anche per quello che concerne la gamma di motori. La scelta del motore diesel è stata eliminata, e ora sono disponibili il motore benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, insieme a due opzioni elettrificate. La versione full hybrid offre una potenza di 180 cavalli, disponibile anche con trazione integrale, mentre l’opzione ibrida plug-in ha una potenza aumentata a 243 cavalli. Quest’ultima, secondo le dichiarazioni del marchio americano, offre un’autonomia fino a 69 km in modalità completamente elettrica (WLTP), che può estendersi fino a 88 km in ambito urbano.

Ricordiamo infine che i prezzi della nuova Ford Kuga 2024 non sono stati ancora ufficialmente comunicati dalla casa americana. La vettura, prodotta nello stabilimento di Valencia, è già disponibile per gli ordini e sarà disponibile in concessionaria nella primavera a venire.