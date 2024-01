Pagani Huayra: in Vietnam realizzata una replica con motore Daewoo [VIDEO]

In Vietnam realizzata partendo da zero una replica fedele della Pagani Huayra

Pagani Huayra è un esclusivo hypercar prodotto dall’azienda automobilistica Pagani Automobili. La vettura è stata presentata per la prima volta al Salone dell’Automobile di Ginevra nel 2011 come successore del modello Zonda. Il nome “Huayra” è derivato dal nome Quechua “Wayra,” che significa “vento.” Questa vettura rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria e del design automobilistico, destinato a un ristretto gruppo di appassionati e collezionisti di auto di lusso.

A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo un video apparso su YouTube dove viene mostrata una replica assai fedele di Pagani Huayra realizzata in Vietnam e dotata di motore Daewoo. Il progetto della replica si è ispirato a un modello in scala del prestigioso veicolo Pagani, utilizzando foto e modelli 3D dettagliati come principali fonti di riferimento.

L’avvio del processo ha coinvolto la creazione di un telaio personalizzato in acciaio e di un modello in creta a grandezza naturale della carrozzeria, il quale ha funzionato come base per i pannelli in fibra di vetro. Ogni dettaglio è stato attentamente e su misura realizzato, inclusi gli elementi funzionali come le unità di illuminazione, i flap aerodinamici attivi, i quattro tubi di scarico, le portiere ad ali di gabbiano e il cofano a conchiglia. Questi dettagli curati contribuiscono a distinguere il risultato finale dalle altre repliche.

Se confrontata direttamente con una Pagani Huayra autentica, la replica mostra alcune imperfezioni, come il rapporto tra ruote e pneumatici, specchietti leggermente sovradimensionati e proporzioni della fascia posteriore che differiscono leggermente. Tuttavia, l’impressione generale della costruzione è notevole. Gli interni replicano fedelmente l’originale, con particolare attenzione a dettagli come cruscotto, volante, sedili e quadro strumenti personalizzati, dimostrando l’impegno del costruttore nel creare qualcosa di unico partendo da zero. Tuttavia considerati i mezzi a disposizione il risultato è davvero interessante.

La replica della Pagani è caratterizzata da un telaio, una carrozzeria e interni completamente realizzati da zero. Tuttavia, per quanto riguarda la parte meccanica, il motore, i freni e altri componenti provengono da un precedente modello Daewoo Espero. Il Daewoo Espero era una berlina di medie dimensioni progettata da Bertone negli anni ’90, basata su piattaforme GM di cui però non conosciamo le specifiche.