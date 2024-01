Nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon: Stellantis vivrà un 2024 al top

2024 pieno di novità per Stellantis: Nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon in rampa di lancio per il gruppo di Carlos Tavares

Nuova Fiat Panda, Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon sono solo alcune delle principali novità che riguarderanno il gruppo Stellantis in questo 2024 appena iniziato e che si preannuncia davvero scoppiettante e ricco di emozioni per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA. L’anno inizierà a febbraio con il debutto a Milano della nuova Lancia Ypsilon di cui sono state già svelate ben 4 immagini teaser.

L’attesa per questa auto è enorme poiché segna il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni, inaugurando un nuovo capitolo per il marchio e anticipando un futuro rinascimento con il lancio di altri due modelli altamente attesi: l’ammiraglia Lancia Gamma e la nuova Lancia Delta. Il nuovo veicolo sarà notevolmente diverso rispetto al modello attuale, con uno stile più deciso ed elegante progettato per attrarre un pubblico più ampio. Sono già state diffuse quattro immagini teaser e diverse foto spia che svelano parte del suo aspetto. Questo modello avrà molte somiglianze con la concept Lancia Pu+RA HPE. La produzione avverrà in Spagna, a Figueruelas, nello stesso impianto dove vengono prodotte Opel Corsa e Peugeot 208, con le quali condividerà diversi elementi.

L’atteso debutto del SUV compatto Alfa Romeo Milano invece è fissato per aprile, segnando il ritorno della casa del Biscione nel segmento B dopo diversi anni dall’uscita della MiTo. Con questo modello, Alfa Romeo mira a recuperare alcuni dei clienti che erano stati persi con l’uscita di MiTo e Giulietta, nonché ad attrarne di nuovi. Questa sarà la prima vettura del marchio ad offrire una versione completamente elettrica. La versione di base sarà ibrida e offrirà un prezzo accessibile, aprendo la strada a nuovi potenziali clienti, inclusi donne e giovani, che potrebbero avvicinarsi per la prima volta all’esperienza di guida di un’Alfa Romeo.

L’atteso debutto della nuova Fiat Panda è previsto per luglio. Si tratterà di una versione completamente rinnovata, tanto da coesistere per un certo periodo con l’attuale modello nella gamma di Fiat. Questa nuova Panda segnerà un cambiamento significativo, e sarà una delle prime auto elettriche economiche di Stellantis, offrendo una versione al prezzo di circa 21.000 euro con un’autonomia di circa 320 km. Inoltre, sarà disponibile una variante con batteria più piccola e un’autonomia di circa 200 km, con un prezzo inferiore, stimato intorno ai 19.000 euro.