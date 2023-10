Stellantis: nuovo direttore Customer Experience in Germania

Dal 1° ottobre 2023, Stellantis ha ampliato il proprio team con un nuovo direttore Customer Experience, Thierry Dewambrechies, un professionista con oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico. Stellantis Germania si avvale così di una figura esperta, con una profonda conoscenza del mercato tedesco e delle sue dinamiche.

Dewambrechies non è certamente nuovo nel mondo automobilistico. Dal 2008, ha occupato vari ruoli di rilievo sia presso Fiat in Italia e Francia, che successivamente in FCA in Svizzera. Qui, come direttore Network Development & Training e poi Sales Director per Alfa Romeo & Jeep, ha rafforzato il suo legame con l’organizzazione commerciale, occupando infine il ruolo di Brand Country Manager per Fiat Professional. La sua carriera nel settore ha avuto inizio presso Volkswagen in Francia, consolidando la sua reputazione nel mercato automobilistico europeo.

Il commento di Lars Bialkowski

Alla guida di Stellantis Germania, Lars Bialkowski sottolinea l’importanza della customer experience, dichiarando: “I nostri clienti sono la nostra priorità assoluta. L’obiettivo del gruppo automobilistico italo-francese è diventare leader mondiale nella soddisfazione del cliente. Abbiamo lanciato molteplici programmi per ottimizzare i processi sia nelle vendite che nel rapporto diretto con il cliente. Con la vasta esperienza di Dewambrechies nel settore delle vendite e dello sviluppo della rete di concessionari, siamo certi di avanzare ulteriormente verso questo obiettivo”.

L’arrivo di Thierry Dewambrechies nel team di Stellantis sottolinea l’importanza del mercato tedesco e la determinazione del colosso europeo nel raggiungere l’eccellenza nel servizio clienti.