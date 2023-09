Auto ibride Plug-in, mild hybrid e full hybrid. Ad ogni esigenza il suo motore

Nel panorama automobilistico attuale, sempre più attenzione viene dedicata ai veicoli ibridi, che combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico. Tra i vari tipi di motori ibridi disponibili sul mercato, i più comuni sono i motori ibridi full, mild e Plug-in. Ognuno di essi ha caratteristiche uniche e si adatta meglio a determinate esigenze e stili di guida.

Motori ibridi Full

I motori ibridi full, come suggerisce il nome, sono dotati di un sistema ibrido completo. Questi veicoli utilizzano sia un motore a combustione interna, solitamente a benzina, sia un motore elettrico. Il motore elettrico è in grado di fornire una spinta aggiuntiva durante l’accelerazione e può funzionare indipendentemente dal motore a combustione interna in determinate situazioni, come la guida in città a basse velocità. I veicoli con motori ibridi full offrono numerosi vantaggi. Oltre a una maggiore efficienza nei consumi di carburante, consentono una riduzione delle emissioni inquinanti. Inoltre, grazie all’energia elettrica immagazzinata nelle batterie, possono anche funzionare in modalità completamente elettrica per brevi tragitti. Questo tipo di motore ibrido è particolarmente consigliato per coloro che percorrono principalmente tragitti misti, sia in città che su strade extraurbane. Offre un equilibrio tra efficienza energetica e autonomia, garantendo una guida fluida e una riduzione dell’impatto ambientale.

Motori ibridi Mild

I motori ibridi mild sono una variante più leggera dei motori ibridi full. In questo caso, il motore elettrico è di dimensioni ridotte e funge principalmente da supporto al motore a combustione interna. Il motore elettrico aiuta il motore a combustione durante l’accelerazione e nella guida in salita, riducendo così lo sforzo richiesto al motore principale. Questa tipologia di motore ibrido offre un miglioramento dell’efficienza nei consumi rispetto ai veicoli tradizionali, ma in misura inferiore rispetto ai motori ibridi full. Tuttavia, i motori ibridi mild sono generalmente più accessibili in termini di prezzo rispetto ai modelli full. I veicoli con motori ibridi mild sono adatti per coloro che desiderano un miglioramento dei consumi di carburante senza rinunciare alle prestazioni di un motore a combustione tradizionale. Sono particolarmente indicati per la guida in città e su strade extraurbane, offrendo una buona combinazione tra efficienza e convenienza.

Motori ibridi Plug-in

I motori ibridi Plug-in, noti anche come PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles), sono una forma più avanzata di motori ibridi. Questi veicoli consentono di caricare la batteria tramite una presa elettrica esterna, consentendo un’autonomia completamente elettrica più lunga rispetto ai motori ibridi full e mild. Un motore ibrido Plug-in combina i vantaggi di un motore elettrico con quelli di un motore a combustione interna. L’energia elettrica immagazzinata nelle batterie consente di percorrere distanze più lunghe in modalità completamente elettrica, riducendo così ulteriormente le emissioni inquinanti. I veicoli con motori ibridi Plug-in sono ideali (se avete intenzione di sfruttare in modo particolare la parte elettrica del motore e il suo accumulatore) per coloro che percorrono principalmente brevi tragitti quotidiani e hanno la possibilità di ricaricare il veicolo durante la notte o durante il giorno. Sono particolarmente indicati per la guida urbana, in quanto offrono un notevole risparmio sui consumi di carburante e una riduzione significativa delle emissioni.

In conclusione, i diversi tipi di motori ibridi, come i motori ibridi full, mild e Plug-in, offrono soluzioni diverse per soddisfare le esigenze dei conducenti. La scelta del tipo di motore ibrido dipende dall’utilizzo previsto del veicolo, dalle preferenze personali e dall’attenzione all’efficienza energetica e all’impatto ambientale.