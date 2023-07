Pagamento keyless al casello autostradale: vantaggi, svantaggi e sicurezza

Con l’avvento della tecnologia keyless, sempre più caselli autostradali italiani offrono ai loro utenti la possibilità di effettuare il pagamento del pedaggio utilizzando la tecnologia keyless della propria carta di credito, garantendo la massima velocità nel pagamento. Ma come funziona questo sistema e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi?

Come funziona il pagamento tramite carta keyless?

Il pagamento keyless della carta di credito è una modalità di pagamento che non richiede l’inserimento del PIN o della firma, ma solo l’avvicinamento della carta al terminale POS. Si tratta di un sistema basato sulla tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) o NFC (Near Field Communication), che permette la trasmissione dei dati tra la carta e il POS tramite una radiofrequenza. Per utilizzare il pagamento keyless della carta di credito, è necessario avere una carta abilitata a questa funzione, riconoscibile dalla presenza del simbolo delle onde radio stampato sulla carta. In alternativa, è possibile utilizzare uno smartphone dotato di NFC e registrare la propria carta sull’applicazione del proprio circuito o della propria banca. In questo modo, è possibile pagare il casello utilizzando non solo la carta, ma anche uno smartphone con tale tecnologia.

Vantaggi del pagamento tramite carta keyless

Uno dei principali vantaggi del pagamento keyless in autostrada è la comodità. Infatti, l’automobilista non deve inserire la carta di pagamento nella macchinetta per il pagamento, ma basta appoggiarla sulla apposita base e il gioco è fatto. In questo modo, si risparmia tempo e si evitano le code ai caselli. Inoltre, il pagamento keyless è molto più veloce rispetto al pagamento tradizionale, in quanto basta passare sotto l’apposito portale per effettuare il pagamento.

Svantaggi del pagamento tramite carta keyless

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi da considerare. In primo luogo, il sistema keyless richiede l’utilizzo di appositi dispositivi, come una carta predisposta con tale tecnologia. Inoltre, non tutti i tratti autostradali italiani sono dotati di varchi dedicati al pagamento keyless, quindi in alcuni casi è necessario ricorrere ad altre modalità di pagamento. Inoltre, il transponder potrebbe non essere riconosciuto all’estero o da altri gestori autostradali. In caso di guasto del transponder o dell’antenna, il pagamento keyless potrebbe non essere registrato correttamente, causando problemi di fatturazione o di contestazione. In questi casi, è necessario conservare il biglietto di entrata e di uscita e contattare il servizio clienti del gestore del servizio.

Il pagamento con carta keyless in autostrada è sicuro?

Ma è sicuro utilizzare il pagamento keyless al casello autostradale? La risposta è sì. I dati personali e bancari dei clienti sono protetti da sistemi di crittografia e protocolli di sicurezza informatica, mentre il transponder è dotato di un codice univoco che impedisce clonazioni o frodi. In caso di smarrimento o furto del dispositivo, è possibile bloccarlo contattando il servizio clienti del gestore del servizio. In conclusione, il pagamento keyless al casello autostradale è un’innovativa soluzione che offre numerosi vantaggi in termini di comodità e velocità. Tuttavia, è importante valutare attentamente i suoi svantaggi e considerare se è la soluzione ideale per le proprie esigenze.