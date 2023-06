Mercato auto 2023: l’usato va di moda secondo ACI

Boom delle auto usate in Italia nel primo quadrimestre del 2023: +5,3% di vendite rispetto all’anno precedente. Le utilitarie sono le più ricercate.

Il mercato delle auto usate sta vivendo un momento di grande ripresa in Italia. Secondo i dati rilasciati dall’Automobile Club d’Italia (ACI) relativi al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il mese di aprile 2023 (ultimo mese sottoposto ad analisi) ha registrato un aumento del 2,7% di passaggi di proprietà rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un totale di 214.224 vetture.

Inoltre, nel primo quadrimestre dell’anno, il mercato italiano dell’usato ha fatto registrare un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 964.553 vetture usate acquistate. Questo dato indica che il mercato dell’auto usata sta diventando sempre più attraente per i consumatori, i quali sembrano preferire l’acquisto di vetture usate rispetto a quelle nuove.

Nel mercato dell’usato, le alimentazioni tradizionali come diesel e benzina sono ancora le più diffuse, ma gli incrementi maggiori ad aprile hanno riguardato le vetture ibride diesel (+7,3%), ibride benzina (+8,1%) e metano (+91,2%). Al contrario, i passaggi di proprietà delle vetture elettriche sono in forte calo (-37,8%). Da segnalare anche un calo per le vetture a benzina/Gpl e benzina/metano.

Analizzando meglio i dati rilasciati dall’ACI, si può notare che le utilitarie sono le vetture più ricercate dagli italiani, con una percentuale del 36%. Seguono i SUV con il 34% e le auto berline con il 14%. Inoltre, le auto di più piccole dimensioni sono popolari in alcune regioni come la Lombardia (40% del totale venduto), Lazio (38%), Emilia-Romagna (34%), Veneto (30%) e Sicilia (26%), mentre i SUV sono i più popolari in Sicilia (49% del totale), Lazio (36%) e Veneto (33%).

