Come proteggere la tua auto dal caldo estivo [GUIDA]

Con l’arrivo dell’estate, proteggere la propria auto dal caldo estivo è una preoccupazione comune per molti automobilisti. Fortunatamente, ci sono una serie di consigli utili che vanno oltre il semplice “evitare di parcheggiare l’auto al sole per diverse ore“. Ecco alcuni suggerimenti per mantenere la tua auto al sicuro dal caldo estivo.

Teli oscuranti e coprisedili

Per proteggere l’interno della tua auto, considera l’uso di teli oscuranti per le vetrature o, in extremis, l’installazione di un sistema di aria condizionata portatile e aftermarket per mantenere la temperatura interna fresca e confortevole anche nelle giornate più calde. Inoltre, coprisedili o copri volanti possono proteggere queste delicate parti dell’abitacolo dai danni del sole.

Proteggere il corpo vettura

Per proteggere la parte esterna della tua auto, utilizza un telo per coprire l’intera auto o applica dei prodotti specifici che aumentano la protezione dal sole, come la vernice protettiva o la cera. Un buon consiglio è anche quello di lavare spesso la tua auto durante l’estate così da preservare la vernice e le plastiche, ma attenzione a non lavarla subito dopo molte ore di esposizione al sole per evitare macchie, aloni e segni causati dal contatto con la carrozzeria bollente e l’acqua fredda. Inoltre, la pulizia a vapore può rimuovere lo sporco e disinfettare l’abitacolo dell’auto.

Non dimenticare la manutenzione

Durante l’estate, è importante prestare attenzione alla manutenzione della tua auto. Controlla regolarmente i livelli dei fluidi, inclusi l’olio motore, il liquido refrigerante e il liquido lavavetri. Assicurati anche di controllare la pressione degli pneumatici, in quanto le alte temperature possono mandare ‘a terra’ le tue gomme.

A cura di Simone Dellisanti