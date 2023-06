Batteria auto: quando cambiarla, costi e come farlo. La guida completa

Guida completa con consigli per aumentare la durata della batteria. Sostituzione fai-da-te o in officina.

La batteria dell’auto è un componente fondamentale per il corretto funzionamento del veicolo, poiché è responsabile dell’avvio del motore e dell’alimentazione del sistema elettrico. In questo articolo, discuteremo di quando cambiare la batteria dell’auto, quanto costa e come farlo anche in completa autonomia.

Quando cambiare la batteria dell’auto?

La batteria dell’auto deve essere sostituita quando non fornisce più abbastanza energia per avviare il motore o quando mostra segni di deterioramento, come un avviamento lento del motore, fari che si affievoliscono o un involucro della batteria gonfio. Inoltre, l’età della batteria è un altro fattore importante da considerare poiché di solito dura tra i 3 e i 5 anni.

È una buona idea far controllare regolarmente la batteria da un meccanico per assicurarsi che sia in buone condizioni. In alternativa, è possibile capire in anticipo se la batteria dell’auto sta per esaurirsi se si avverte un odore sgradevole di zolfo proveniente da sotto il cofano, poiché potrebbe essere un segno di corrosione o perdite e potrebbe essere necessario sostituirla. Inoltre, se le luci del cruscotto o i fari dell’auto appaiono deboli o lampeggianti durante la guida, potrebbe indicare un problema.

Costi del cambio della batteria dell’auto

Il costo per cambiare la batteria dell’auto varia in base al tipo di batteria, alla marca e al modello dell’auto. In media, una nuova batteria per l’auto costa tra 50 e 200 euro. Tuttavia, il costo dell’installazione può aggiungere ulteriori 50 o 100 euro.

Come cambiare la batteria dell’auto: il fai-da-te

Per sostituire la batteria dell’auto, è possibile farlo da soli o portare l’auto in un’officina specializzata. Se si sceglie di farlo da soli, è importante seguire le istruzioni del produttore e utilizzare gli strumenti giusti per evitare danni all’auto o alla nuova batteria.

Prima di cambiare la batteria dell’auto, è importante spegnere il motore e rimuovere la chiave dall’accensione. Quindi, individuare la batteria e rimuovere prima il cavo negativo (nero) e poi il cavo positivo (rosso). Rimuovere eventuali staffe o viti che tengono la batteria in posizione e sollevarla attentamente. Pulire i terminali della batteria con una spazzola metallica e installare la nuova batteria invertendo i passaggi. Assicurarsi di serrare saldamente i collegamenti dei cavi e smaltire correttamente la vecchia batteria.

Tuttavia, se non si ha esperienza o competenze meccaniche, è consigliabile portare l’auto in un’officina autorizzata o da un meccanico professionista per la sostituzione. Possono offrire un servizio rapido e garantire che la batteria sia correttamente installata e smaltita in modo sicuro.

Come posso aumentare la durata della batteria dell’auto?

Per massimizzare la durata della batteria dell’auto, è importante evitare di lasciare il veicolo fermo per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe scaricare completamente la batteria e comprometterne la durata e l’efficienza. Inoltre, è consigliabile verificare che tutti gli accessori dell’auto siano spenti prima di spegnere il motore, in modo da ridurre il carico sulla batteria durante la successiva riaccensione. Infine, è buona norma dare un’occhiata sotto il cofano per assicurarsi che la batteria sia pulita e priva di corrosione. Non sottovalutate l’importanza della manutenzione della batteria dell’auto per garantire un corretto funzionamento del veicolo e una maggiore durata della batteria stessa.

Quanto tempo ci vuole per sostituire la batteria dell’auto?

La sostituzione della batteria dell’auto dipende dal modello dell’auto e dal tipo di batteria che si vuole installare. In genere, la sostituzione richiede da 15 a 45 minuti. Tuttavia, il tempo di sostituzione può variare in base alla complessità del lavoro e alla disponibilità dei pezzi di ricambio.

A cura di Simone Dellisanti