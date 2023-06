MiMo 2023: ecco gli espositori del festival dei motori a Monza

Si avvicina la terza edizione del MiMo, il festival italiano dedicato ai motori che si terrà presso l’Autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno. Grazie all’ingresso gratuito, il festival sarà aperto a tutti i visitatori che avranno la possibilità di sperimentare in prima persona le ultime novità del mondo dei motori, offerte da oltre cinquanta espositori.

Non solo esposizioni di vetture, ma anche manifestazioni collegate, che spazieranno dalla presentazione di nuovi modelli a concorsi e spettacoli di vario genere. Un’occasione unica per gli appassionati di auto di tutto il mondo, che potranno ammirare le creazioni dei marchi di lusso come Bentley, Maserati e Ferrari, che non mancheranno di impressionare il pubblico con design elegante e prestazioni di altissimo livello.

Tra i brand presenti, ci saranno Aehra, Apollo, Bentley, BYD, Cirelli, Dallara, De Tomaso, Dodge, Ferrari, Grassi, Hyundai, Indy Autonomous Challenge, Jannarelly, KTM, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mole Urbana, Nissan, Pambuffetti, Polestar, RAM, Suzuki, Suzuki Moto, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Verge Motorcycle e 777 Hypercar, ognuno con le proprie novità, tecnologie e innovazioni.

Oltre alle case ufficiali, ci saranno anche club tra cui Abarth Club, BMW Z Owners, Lancia Delta Club, Ferrari Club Italia, Fiat 130 Club, Fiat 500 Club, Hardcore Drivers, Mazda MX-5 Italia, Milano Historic Car Club, Mustang Club Italia, Porsche Club Italia, Registro Porsche 924-944-928-968, Road Runner MINI Club, Special Stages e USA Car Meeting, che faranno la felicità degli appassionati.

Il programma è ricco di appuntamenti, tra cui le anteprime delle auto, le parate del venerdì 16 sulla pista di 10 km e le auto a guida autonoma dell’Indy Autonomous Challenge. Sabato si terrà la parata da Milano a Monza con il Tributo ACI Milano e quella in Autodromo dedicata alla Ferrari, organizzata da Rossocorsa.

Durante il weekend, gli appassionati di motori americani potranno partecipare all’USA Car Meeting e alla gara di velocità dell’Indy Autonomous Challenge, mentre quelli di videogiochi avranno la possibilità di partecipare alle qualifiche della Dallara E-Sports Championship presso il box Dallara all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza il 16 e 17 settembre. La finalissima avrà luogo domenica 18 alle 11.30.