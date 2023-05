Apple CarPlay 2023: cos’è, come funziona, auto e applicazioni compatibili

Apple CarPlay 2023 è l’interfaccia di Apple per connettere l’iPhone al sistema di infotainment dell’auto. Permette l’integrazione con l’infotainment e consente agli utenti di accedere e controllare alcune funzioni dell’auto, come la radio, il clima, i media e le applicazioni dallo smartphone direttamente dalla vettura.

Quali sono i vantaggi di Apple CarPlay?

Apple CarPlay offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle distrazioni durante la guida grazie alla limitazione del numero di app e notifiche visualizzate sullo schermo e al controllo vocale con Siri. Inoltre, fornisce un’interfaccia più grande rispetto all’iPhone, con pulsanti grandi e facile navigazione. Si integra con il sistema di infotainment e gli altoparlanti dell’auto, consentendo di accedere e controllare alcune funzioni, come la radio, il clima e il cruscotto. Inoltre, fornisce promemoria quando entri o esci dalla tua auto in base alla tua posizione e agli eventi del calendario.

Apple CarPlay offre anche un sistema di navigazione integrato con mappe aggiornate, dati sul traffico in tempo reale e punti di interesse. È inoltre possibile utilizzare la funzione di ricerca di Siri per trovare luoghi sul percorso. Infine, supporta lo streaming audio da varie fonti, come musica, radio, podcast e audiolibri.

Come si usa Apple CarPlay in auto? Installazione e suggerimenti

Per utilizzare Apple CarPlay, è necessario possedere un iPhone 5 o successivo con iOS 7.1 o successivo e avere Siri attivato. Inoltre, è necessario avere un’auto che supporti CarPlay, tramite cavo USB o in modalità wireless.

Puoi collegare il tuo iPhone alla porta USB o alla modalità Bluetooth della tua auto e utilizzare Siri per controllare CarPlay, attivabile direttamente dai menu del sistema di infotainment (la posizione del programma cambia in base al modello dell’auto). Puoi accedere e controllare varie app, come Maps, Music, Phone, Messages, Podcasts e altro ancora, utilizzando la dashboard CarPlay.

Inoltre, puoi personalizzare la dashboard aggiungendo o rimuovendo app in Impostazioni > Generale > CarPlay sul tuo iPhone. Infine, puoi utilizzare i suggerimenti di Siri per accedere rapidamente a cose come gli eventi del calendario o gli accessori HomeKit.

Requisiti mini e caratteristiche tecniche di Apple CarPlay

Ci sono alcuni requisiti da soddisfare per utilizzare Apple CarPlay. Prima di tutto, è necessario possedere un iPhone 5 o successivo con iOS 7.1 o successivo. Inoltre, è necessario avere un’auto che supporti CarPlay, tramite cavo USB o in modalità wireless. È possibile verificare l’elenco delle auto compatibili sul sito web di Apple. È possibile attivare Siri in Impostazioni > Siri e Ricerca.

Quali sono le auto compatibili con Apple CarPlay?

Le seguenti auto sono compatibili con Apple CarPlay:

-Audi A1, A3 Sportback, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, Q8, e-Tron e e-Tron Sportback con il nuovo sistema di infotainment MIB.

-BMW Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, Serie 6, Serie 8, X5, X6, X7, X5 M, X6 M, Z4 con il nuovo sistema iDrive.

-Cupra Formentor con il nuovo sistema di infotainment MIB.

-Polestar 2 con il sistema Android Automotive OS.

-Seat Leon con il nuovo sistema di infotainment MIB.

-Skoda Octavia e Skoda Superb con il nuovo sistema di infotainment MIB.

-Volkswagen ID.3, Passat, Golf, Polo, T-Cross, Tiguan, Touareg e Touran con il nuovo sistema di infotainment MIB.

Molti altri modelli sono compatibili con il sistema di mirroring di Apple.

Quali sono le differenze tra Apple CarPlay e Android Auto?

Apple CarPlay è integrato in iOS e funziona con iPhone dal 5 in poi, mentre Android Auto funziona con telefoni Android con Android 6.0 o successivo. Entrambi gli assistenti vocali, Siri e Google Assistant, consentono di effettuare chiamate, inviare messaggi, riprodurre musica, fornire indicazioni stradali e molto altro. Apple CarPlay utilizza Apple Maps per la navigazione, mentre Android Auto utilizza Google Maps. Entrambe le app offrono mappe aggiornate e dati sul traffico in tempo reale. Apple CarPlay e Android Auto supportano anche varie app di streaming musicale, come Spotify, Deezer e Pandora.

A cura di Simone Dellisanti