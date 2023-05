Fari auto opachi e sporchi: ecco come fare per pulirli [GUIDA]

Per pulire i fari opachi e ingialliti dell’auto, esistono diverse soluzioni. Una delle opzioni più economiche è quella di utilizzare una pasta abrasiva e un panno morbido. Applica la pasta abrasiva sul panno e sfrega delicatamente sui fari fino a quando non diventano più opachi e ingialliti. In alternativa, puoi acquistare kit di pulizia specifici per i fari, che includono prodotti e strumenti appositi come detergenti spray e lucidanti. Questi prodotti sono formulati appositamente per pulire i fari dell’auto in modo efficace e sicuro.

Come si puliscono i fari dell’auto?

Prepara una soluzione di detergente (spray e lucidante di marca) mescolando acqua tiepida (salvo diversamente specificato dal kit che si sta utilizzando. Utilizza un panno morbido o una spugna per applicare la soluzione di detergente sui fari. Strofina delicatamente in movimenti circolari per rimuovere lo sporco e i residui. Risciacqua abbondantemente i fari con acqua pulita e asciugali con un panno pulito. Puoi utilizzare anche una pasta abrasiva specifica per i fari, disponibile presso i negozi di auto, seguendo le istruzioni del produttore. Di solito, dovrai applicare la pasta abrasiva sui fari con un panno morbido e strofinarla con movimenti circolari per rimuovere gli strati esterni opacizzati. Applica un prodotto per la lucidatura dei fari specifico, seguendo le istruzioni del produttore. Questo aiuterà a ripristinare la chiarezza dei fari e a proteggerli dagli agenti atmosferici.

Altri metodi alternativi e fai-da-te per pulire i fari dell’auto

Puoi utilizzare il bicarbonato di sodio per assorbire gli ossidi che causano l’ingiallimento e pulire i fari. Mescola cinque cucchiai di bicarbonato di sodio con acqua tiepida per formare una pasta liscia, poi applica la pasta sui fari usando una spugna. Utilizza un panno pulito per lucidare i fari e strofina delicatamente in modo circolare. Una volta che noti che il faro è luminoso e la sostanza giallastra è stata rimossa, puoi asciugarlo con un altro panno pulito.

È possibile utilizzare il dentifricio, che ha proprietà abrasive e sbiancanti, per rimuovere lo sporco e l’ossidazione dai fari. Basta applicare una quantità generosa di dentifricio sui fari e strofinare con un panno o uno spazzolino per alcuni minuti. Quindi, risciacquare bene con acqua e asciugare con un panno pulito.

Puoi anche utilizzare una soluzione a base di acqua e aceto. Mescola l’acqua e l’aceto in parti uguali e applica la soluzione sui fari con un panno morbido. Sfrega delicatamente sui fari fino a quando non diventano più opachi e ingialliti.

Cosa causa l’opacizzazione dei fari dell’auto?

L’opacizzazione dei fari dell’auto è un fenomeno comune che dipende da diversi fattori. Tra le cause principali ci sono:

-L’esposizione al sole e ai raggi UV

-Gli agenti atmosferici, come la pioggia, la neve, il fango, il sale e l’inquinamento, che sporcano e corrodono la superficie dei fari

-L’utilizzo di prodotti aggressivi o non adatti per la pulizia dei fari

-L’usura dovuta al tempo e ai detriti che possono graffiare i fari

Come si può evitare che il faro dell’auto si opacizzi di nuovo?

Per evitare che il faro si opacizzi di nuovo, è importante proteggerlo dagli agenti atmosferici e dai raggi UV che ne causano il deterioramento. Se possibile, è meglio parcheggiare l’auto in un garage o in un luogo ombreggiato. È inoltre consigliabile lavare i fari con un sapone automobilistico ogni trimestre per rimuovere lo sporco e gli acidi. Come specificato nei paragrafi precedenti, è importante applicare una vernice trasparente protettiva dopo aver lucidato i fari.

E se il faro è sporco all’interno…come lo rimuovo?

Per rimuovere i fari dell’auto, è importante seguire alcune precauzioni per evitare di danneggiare il faro stesso o la carrozzeria. Per prima cosa, aprire il cofano dell’auto e individuare i bulloni o le viti che fissano il faro alla carrozzeria. Una volta individuati, è possibile svitare o sfilare i bulloni o le viti con una chiave inglese o un cacciavite, prestando molta attenzione a non danneggiare il faro o la carrozzeria.

Dopo aver rimosso i bulloni o le viti, sarà necessario staccare il connettore elettrico che collega il faro alla batteria. A questo punto, estrarre delicatamente il faro dalla sua sede senza graffiarlo o romperlo. In caso di difficoltà, è possibile utilizzare un cacciavite piatto per aiutare a rimuovere il faro.

Una volta rimosso il primo faro, ripetere il processo per l’altro faro, seguendo le stesse precauzioni. Ricordarsi sempre di prestare molta attenzione durante il processo di rimozione dei fari per evitare di danneggiare il veicolo.

A cura di Simone Dellisanti