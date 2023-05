Auto, noleggio lungo termine 2023: come fare, vantaggi e svantaggi

Il noleggio a lungo termine dell’auto è una formula contrattuale sempre più diffusa in Italia. Si tratta di un’opzione che consente di utilizzare un’auto nuova, senza doverla acquistare, per un periodo di tempo che va da un minimo di 12 mesi a un massimo di 60 mesi. Il canone mensile è fisso e include anche diversi servizi accessori, come l’assicurazione e la manutenzione ordinaria del veicolo. Inoltre, è possibile richiedere servizi aggiuntivi che possono essere compresi nel prezzo o aggiunti con un supplemento.

Questa opzione di noleggio a lungo termine può essere particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano un’auto nuova senza dover effettuare un investimento iniziale elevato. Inoltre, il canone mensile fisso ti consente di avere un maggiore controllo sul budget e di evitare sorprese inaspettate. Infine, grazie ai servizi aggiuntivi inclusi nel canone, è possibile usufruire di ulteriori vantaggi, come la possibilità di sostituire l’auto in caso di guasto o di avere un’auto sostitutiva in caso di incidente.

Come noleggiare un’auto a lungo termine?

Per noleggiare un’auto a lungo termine devi:

-Scegliere l’auto che preferisci tra le varie marche e modelli disponibili presso la società di noleggio o richiedere un’offerta personalizzata.

-Scegliere la durata del contratto, il chilometraggio annuo e i servizi opzionali che desideri aggiungere al canone base.

-Presentare la documentazione necessaria per dimostrare la tua affidabilità economica e avere una carta di credito con la stessa intestazione del contraente.

-Versare eventualmente un anticipo al momento della sottoscrizione del contratto o optare per una soluzione senza anticipo con una rata mensile leggermente più alta.

-Ritirare l’auto presso la sede della società di noleggio o farla consegnare a domicilio e goderti il tuo veicolo senza preoccupazioni.

-Riconsegnare l’auto alla fine del contratto senza possibilità di riscattarla o cambiarla con un altro modello.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

I vantaggi del noleggio a lungo termine dell’auto sono molteplici e adattabili alle esigenze e preferenze del cliente.

Uno dei principali vantaggi è la sicurezza: con il noleggio a lungo termine, hai la garanzia di utilizzare un’auto nuova e sempre efficiente, con coperture assicurative complete e assistenza stradale inclusa. Inoltre, non dovrai preoccuparti della manutenzione, della riparazione o di eventuali guasti tecnici, in quanto tutti questi servizi sono inclusi nella tariffa mensile.

Puoi scegliere l’auto che desideri tra le varie marche e modelli disponibili, personalizzare la durata del contratto, il chilometraggio annuo e i servizi opzionali. Saprai sempre quanto spendi ogni mese, senza sorprese o costi nascosti, e potrai pianificare il tuo budget in modo semplice e chiaro. Inoltre, non dovrai preoccuparti di eventuali costi imprevisti, come ad esempio le riparazioni o la manutenzione dell’auto.

Quali sono gli svantaggi del noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine presenta diversi vantaggi, ma potrebbero esserci alcune situazioni svantaggiose. Ad esempio, se superi il chilometraggio annuo stabilito nel contratto, se danneggi l’auto o se vuoi recedere anticipatamente dal contratto, dovrai pagare delle penali o dei costi di ripristino.

È importante tener presente che la vettura noleggiata non sarà mai tua, in quanto l’auto appartiene alla società di noleggio e non potrai personalizzarla a tuo piacimento, né rivenderla o riscattarla alla fine del contratto, a meno che non sia prevista questa opzione.

Ci sono anche alcune limitazioni, come la disponibilità limitata di auto tra quelle disponibili presso la società di noleggio o la necessità di aspettare tempi di consegna più lunghi. Inoltre, potresti avere difficoltà a confrontare le diverse offerte di noleggio a lungo termine, in quanto variano in base alla marca, al modello, alla durata, al chilometraggio e ai servizi inclusi.

Cosa succede se voglio restituire l’auto prima della scadenza del contratto di noleggio?

Se si desidera restituire l’auto prima della scadenza del contratto di noleggio a lungo termine, è possibile farlo, ma dipende dalle condizioni del contratto di noleggio. Di solito, se si decide di restituire l’auto prima della fine del contratto, si dovrà pagare una penale. Tuttavia, alcune società di noleggio offrono opzioni più flessibili per il recesso anticipato, come la possibilità di rescindere il contratto senza penali dopo un certo periodo di tempo (ad esempio, dal 25° mese in poi) o con un preavviso di almeno 60 giorni. Per esercitare il diritto di recesso, è necessario seguire le istruzioni del contratto, che potrebbero richiedere una comunicazione scritta o una telefonata alla società di noleggio.

Posso riscattare la vettura alla fine del noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine non prevede l’opzione di riscatto dell’auto, a differenza del leasing. Se vuoi acquistare l’auto noleggiata, la società di noleggio può farti una proposta di acquisto, ma il prezzo non tiene conto dei canoni già versati e dipende dal valore di mercato del veicolo. Alcune società di noleggio offrono formule più flessibili, che ti consentono di riscattare l’auto a un prezzo agevolato dopo un certo periodo di tempo.

Col noleggio a lungo termine c’è una maxi-rata?

Il noleggio a lungo termine non richiede una maxi-rata finale per il riscatto dell’auto come il leasing. Inoltre, non richiede un anticipo sul canone mensile, a meno che non sia specificato diversamente nel contratto. Il canone mensile del noleggio a lungo termine è fisso e include tutti i servizi accessori senza spese impreviste o nascoste.

Posso accedere al noleggio a lungo termine di un’auto anche con una partita iva?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione adatta a privati e titolari di partita IVA, tra cui liberi professionisti, aziende, società e agenti di commercio. Offre vantaggi come semplificazione gestionale, risparmio economico, flessibilità contrattuale e accesso a veicoli sempre nuovi e affidabili. Inoltre, il noleggio a lungo termine offre agevolazioni fiscali, come la deducibilità dei canoni mensili e dell’IVA, in base all’utilizzo del veicolo.

A cura di Simone Dellisanti