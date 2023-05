Come montare il seggiolino in auto: guida, consigli e normative [GUIDA]

Come montare in sicurezza il seggiolino auto per il tuo bambino? Ecco alcuni consigli utili e le normative da seguire

L’estate è alle porte e, con essa, il desiderio di trascorrere una piacevole vacanza al mare (o in montagna) con la vostra famiglia. Tuttavia, quest’anno, avete un nuovo arrivato: il vostro bambino. Dopo aver consultato numerosi blog e siti, avete finalmente scelto il seggiolino adatto per lui. Ora, però, vi trovate di fronte a una difficoltà: non riuscite a montarlo. Non preoccupatevi, siamo qui per darvi alcuni utili suggerimenti che vi aiuteranno a fissare il seggiolino in modo sicuro e confortevole per il vostro bambino.

Inoltre, ricordate che il seggiolino deve essere posizionato sul sedile posteriore della macchina, preferibilmente al centro. Questo è il posto più sicuro per il vostro bambino in caso di incidente stradale.

Ecco come fare

Prima di tutto, è importante scegliere il seggiolino adatto all’età e al peso del bambino, in modo da garantire la massima sicurezza. Assicurati che il seggiolino sia omologato secondo le normative europee per la sicurezza dei bambini in auto (approfondimento in fondo all’articolo).

Una volta scelto il seggiolino giusto, posizionalo sul sedile posteriore dell’auto, preferibilmente al centro o sul lato destro. Se il tuo bambino ha meno di 15 mesi, posiziona il seggiolino in senso contrario di marcia per garantire la massima protezione. Se invece il tuo bambino ha più di 15 mesi, posiziona il seggiolino in senso di marcia.

Aggancia il seggiolino alla base dell’auto utilizzando il sistema Isofix (scorri per un approfondimento), se disponibile, o la cintura di sicurezza a tre punti, se non lo è. Verifica che il seggiolino sia ben fissato e non si muova.

Per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza, regola il seggiolino alla massima reclinazione se il tuo bambino è piccolo, o alla minima reclinazione se è più grande. Controlla che il seggiolino non sia inclinato oltre i 45 gradi.

Per una maggiore sicurezza, ti consigliamo di vestire il tuo bambino con abiti aderenti ma non troppo spessi. Quando allacci le cinghie del seggiolino, assicurati che siano aderenti ma non stringano troppo. La cinghia centrale dovrebbe essere all’altezza delle ascelle del bambino, mentre gli spallacci dovrebbero essere vicini o appena sotto le spalle.

Infine, se fa freddo, puoi coprire il tuo bambino con una copertina, ma assicurati che non gli copra il viso o il collo. Ricorda che la sicurezza del tuo bambino in auto è fondamentale, quindi segui sempre queste semplici regole per garantire la massima protezione.

Cosa significa Isofix?

Isofix è un sistema internazionale standardizzato per il fissaggio dei seggiolini per bambini direttamente al sedile dell’auto, senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza. Introdotto nel 1997, il sistema è diventato obbligatorio per le nuove auto omologate in Europa dal 2006 grazie alla sua facilità d’uso e alla riduzione dei rischi di un’errata installazione.

Il sistema Isofix prevede due connettori universali sulla base del seggiolino, che si inseriscono negli anelli in acciaio saldati al telaio del sedile dell’auto. Inoltre, prevede un terzo punto di fissaggio che può essere una cinghia superiore (top-tether) o una gamba di supporto che si appoggia al pavimento dell’auto. Il terzo punto di fissaggio serve a garantire una maggiore stabilità e a evitare un potenziale ribaltamento del seggiolino.

Il sistema Isofix segue la normativa UNI EN 14988 che stabilisce i requisiti di sicurezza per i seggiolini per auto. Negli Stati Uniti, il sistema Isofix è conosciuto come LATCH, mentre in Canada ha nomi regionali come LUAS o Canfix.

Come capire se il seggiolino è omologato

Per verificare se un seggiolino per auto è omologato, bisogna controllare l’etichetta o il marchio di omologazione presente sul seggiolino stesso. Questo marchio deve contenere il simbolo E seguito da un numero che indica il paese di omologazione, insieme a una serie di numeri che indicano la normativa di riferimento, la classificazione del seggiolino in base al peso o all’altezza del bambino, e il numero progressivo di produzione.

Tuttavia, è importante notare che il seggiolino deve essere omologato secondo le normative europee ECE R44/03, ECE R44/04 o ECE R129 (I-Size). Se il marchio di omologazione riporta le sigle ECE R44/01 o ECE R44/02, non è più a norma e non può essere utilizzato. In caso di dubbio, è sempre meglio chiedere consiglio a un esperto o a un organismo di certificazione. La sicurezza dei bambini in auto non può essere compromessa.

A cura di Simone Dellisanti