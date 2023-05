Cambio gomme da invernali a estive 2023: tutto quello che devi sapere. Multe e rischi [GUIDA]

Dal 15 maggio diventa obbligatorio equipaggiare la propria auto con pneumatici estivi. L’obbligo di cambio gomme non si applica a coloro che hanno montato pneumatici M+S sull’auto con un codice di velocità uguale o superiore a quello riportato sul libretto. Questa eccezione è stata introdotta per garantire che i conducenti non siano obbligati a cambiare gomme se i loro attuali pneumatici M+S soddisfano i requisiti di sicurezza richiesti. Tuttavia, è importante ricordare che gli pneumatici estivi offrono prestazioni superiori su strade asciutte e calde, quindi è consigliabile considerarli seriamente se si vuole garantire la massima sicurezza sulla strada.

La differenza tra pneumatici invernali ed estivi

È possibile riconoscere gli pneumatici invernali grazie ai tasselli più spessi rispetto a quelli estivi. Questa caratteristica consente una maggiore aderenza su superfici innevate o ghiacciate, rendendo gli pneumatici invernali più adatti durante il periodo freddo dell’anno. Gli pneumatici estivi presentano meno scanalature rispetto a quelli invernali, rendendoli più adatti alle strade asciutte. L’obbligo di utilizzare pneumatici estivi è valido dal 15 maggio al 15 ottobre, quando inizia il periodo per montare gli pneumatici invernali.

Se uso gli pneumatici invernali anche in estate, cosa rischio?

Continuare a utilizzare pneumatici invernali nei mesi più caldi dell’anno aumenta notevolmente l’usura della gomma, con conseguente aumento dello spazio di frenata e riduzione della maneggevolezza del veicolo. Inoltre, si registra un aumento della resistenza al rotolamento, che comporta un aumento dei consumi di carburante.

La multa

L’obbligo di circolazione con pneumatici estivi è una regola importante per garantire la sicurezza stradale durante i mesi più caldi dell’anno. Infatti, chi non rispetta questo obbligo potrebbe mettere sé stesso e gli altri automobilisti in pericolo.

Secondo le norme vigenti, chi viene fermato senza pneumatici estivi rischia una multa che va dai 422 ai 1.695 euro, oltre al ritiro del libretto di circolazione e all’obbligo di revisione. È quindi importante essere sempre in regola con la normativa per evitare sanzioni e problemi legali.

Tuttavia, è importante anche sapere che l’obbligo di circolazione con pneumatici estivi è limitato a un periodo specifico dell’anno, che va dal 15 maggio al 15 ottobre. Dopo questa data, scatta il mese di tempo per montare le gomme invernali, che garantiscono una maggiore aderenza sulla strada in caso di neve e ghiaccio.

Come sostituisco le gomme invernali con quelle estive?

Per sostituire le gomme invernali con quelle estive, è possibile rivolgersi a un gommista o farlo autonomamente seguendo alcune precauzioni. Ciò richiede un cric, una chiave per svitare i bulloni, un manometro per controllare la pressione e un paio di guanti. Parcheggiare l’auto su una superficie piana e stabile, inserire il freno a mano e la prima marcia, e allentare leggermente i bulloni delle ruote senza toglierli. Sollevare l’auto con il cric, svitare completamente i bulloni e rimuovere la ruota con la gomma invernale. Montare la ruota con la gomma estiva, avvitare i bulloni a mano e abbassare l’auto con il cric. Serrare i bulloni con la chiave seguendo un ordine incrociato e controllare la pressione delle gomme. Questo procedimento deve essere ripetuto per le altre tre ruote.