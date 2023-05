È tempo di cambiare l’olio dell’auto? Quando farlo, come farlo e costi [GUIDA]

Scopri quando cambiare l’olio del motore della tua auto, come farlo e quanto costa. Leggi questo articolo per saperne di più

L’olio motore è una miscela di idrocarburi e additivi che lubrifica i componenti meccanici del motore, riducendo l’attrito, l’usura e la corrosione e aiutando a raffreddare e pulire il motore.

Quante tipologie di olio motore ci sono?

Ci sono tre principali tipi di olio motore: minerale, sintetico e semisintetico, e ogni motore richiede un tipo specifico di olio che è indicato nel manuale del veicolo o sulla bottiglia di olio con un codice che rappresenta la sua viscosità a temperature fredde e calde.

Come si fa a controllare l’olio del motore?

Controllare il livello dell’olio del proprio motore è un’operazione semplice ma fondamentale per garantire che il motore funzioni correttamente e duri più a lungo. Per farlo, basta sollevare e bloccare il cofano del motore e individuare la bacchetta dell’olio, che di solito è di un colore giallo brillante e facile da vedere e raggiungere. Tirare la bacchetta fuori e pulire l’estremità con un panno pulito o un tovagliolo di carta. Inserirla nuovamente fino a quando raggiunge il fondo e poi tirarla fuori e tenerla in posizione orizzontale.

Vicino alla fine della bacchetta dell’olio ci sono due linee, a volte separate da un’area scanalata. Il livello dell’olio ideale dovrebbe essere uguale o vicino alla linea superiore, ma qualsiasi punto sopra la linea inferiore è accettabile. Se il livello dell’olio è vicino o al di sotto del punto minimo, è necessario aggiungere olio il prima possibile, poiché un livello troppo basso può causare danni al motore. Se il livello è a metà, è consigliabile aggiungere olio fino a quando non raggiunge la linea superiore, per garantire la massima protezione del motore. È importante utilizzare olio della viscosità appropriata e in conformità alle specifiche del produttore, anche per una semplice integrazione, poiché l’uso di un olio inadatto può causare danni al motore.

Ogni quanto tempo devo cambiare l’olio del motore?

In generale, l’olio motore va cambiato ogni 15.000-30.000 km o ogni 2 anni, a seconda del tipo e dell’età dell’auto. La spia di avvertimento rossa sul cruscotto, che ha la forma di una vecchia lampada dell’olio, segnala un livello o una pressione dell’olio bassi che possono causare seri danni al motore.

Quanto costa cambiare l’olio motore della propria auto?

Il costo del cambio dell’olio dipende da vari fattori: il tipo di auto, l’olio utilizzato, il tipo di filtro e il costo del lavoro. In media, un’auto utilizza da 5 a 6 litri di olio che costano circa 10 euro al litro. L’olio convenzionale è meno costoso ma meno resistente, mentre l’olio sintetico costa di più ma dura più a lungo. Il filtro deve essere sostituito periodicamente e costa tra i 10 e i 20 euro. Il costo del lavoro può variare da 20 a 50 euro a seconda del fornitore del servizio.

Quindi, se si decide di andare da un meccanico o in una stazione di servizio, il costo del cambio dell’olio può variare da 100 a 150 euro. In alternativa, si può fare da soli, risparmiando sul costo del lavoro, ma è necessario avere gli strumenti e le competenze adatte.