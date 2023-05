Pneumatici tubeless: caratteristiche, vantaggi e svantaggi [GUIDA]

Gli pneumatici tubeless sono quasi una rivoluzione nel mondo dell’auto e della moto, poiché consentono una guida più sicura ed efficiente. Grazie alla loro struttura in gomma e acciaio, che trattiene l’aria senza l’ausilio di una camera d’aria interna, gli pneumatici tubeless sono in grado di adattarsi perfettamente al cerchione, riducendo il rischio di crepe […]

Grazie alla loro struttura in gomma e acciaio, che trattiene l’aria senza l’ausilio di una camera d’aria interna, gli pneumatici tubeless sono in grado di adattarsi perfettamente al cerchione, riducendo il rischio di crepe e forature.

La manutenzione di uno pneumatico tubeless

Inoltre, la manutenzione degli pneumatici tubeless è molto più semplice rispetto a quella degli pneumatici tradizionali, poiché non è necessario controllare la pressione dell’aria nella camera d’aria.

Eppure bisogna comunque tenere in considerazione vari aspetti:

-Controllare regolarmente la pressione dell’aria e adeguarla alla strada e al carico.

-Sostituire lo pneumatico quando l’usura raggiunge il limite legale di 1,6 mm o se si desidera una maggiore aderenza.

-Ispezionare il fianco dello pneumatico per tagli, crepe o deformazioni che possono compromettere la tenuta dell’aria.

-Riparare il foro con un kit apposito o sostituire lo pneumatico se il danno è troppo grave.

-Sostituire la valvola e assicurarsi che il cerchio sia pulito e ben conservato quando si sostituisce lo pneumatico.

-Utilizzare solo cerchi adatti agli pneumatici tubeless e applicare una speciale emulsione al cerchio e al tallone dello pneumatico per facilitarne il montaggio e il tallonamento.

Principali caratteristiche di uno pneumatico tubeless

Essi offrono maggiore durata e resistenza agli urti e alle sollecitazioni, garantendo maggiore sicurezza durante la guida. In caso di foratura, lo pneumatico tubeless offre maggiore sicurezza, oltre a minor resistenza al rotolamento e minor consumo di carburante. “Il tubeless” ha anche un tallone rinforzato che impedisce lo stacco dello pneumatico dal cerchio in caso di foratura o forte sollecitazione laterale. Il cerchio deve avere una valvola di gonfiaggio montata, che consente l’immissione e il controllo dell’aria all’interno dello pneumatico.

Lo pneumatico può essere dotato di uno strato di gomma speciale antiforatura all’interno o di un kit per riparare il foro dall’esterno o dall’interno. Inoltre, può avere una dicitura che indica la stagionalità (estivo, invernale o 4 stagioni).

Quali sono gli svantaggi dello pneumatico tubeless?

Gli pneumatici tubeless sono generalmente più costosi rispetto a quelli con camera d’aria sia per l’acquisto che per la manutenzione, va anche notato che l’uso di pneumatici tubeless su terreni accidentati o con pressioni non ottimali può causare una maggiore usura rispetto ai copertoni con camera d’aria. Inoltre, c’è un rischio di cedimento improvviso se lo pneumatico viene usato eccessivamente o se raggiunge il limite di usura, con conseguenze potenzialmente pericolose per la sicurezza.

Per utilizzare gli pneumatici tubeless, è necessario utilizzare cerchi specifici o adattatori per il montaggio. Questi pneumatici possono anche avere una minore aderenza ai cerchioni standard. Inoltre, in caso di squarci o tagli profondi, la riparazione potrebbe essere più difficile rispetto ai copertoni con camera d’aria, a volte richiedendo la sostituzione dello pneumatico o l’uso di kit appositi.

A cura di Simone Dellisanti