Android Auto 2023: cos’è, come funziona, auto e applicazioni compatibili

Attraverso la tecnologia di bordo delle nostre autovetture, è possibile connettere il proprio cellulare all’infotainment e replicare il proprio sistema operativo sui display dell’auto. Questa funzione, che nella maggior parte dei casi è disponibile, consente di gestire il proprio telefono in modo sicuro e comodo mentre si guida. Ad esempio, si può utilizzare il supporto per Android Auto se si possiede un dispositivo Android, ma ci sono anche altre opzioni disponibili per i proprietari di iPhone.

Una delle principali caratteristiche di Android Auto è la sua facilità d’uso. Una volta collegato il cellulare all’auto, il sistema sincronizza i dati e le applicazioni in modo automatico. Inoltre, l’interfaccia è progettata per essere intuitiva e facile da utilizzare, con grandi icone e un design minimalista che riduce le distrazioni durante la guida.

Oltre alla gestione delle chiamate e dei messaggi, Android Auto offre una vasta gamma di funzionalità. Ad esempio, è possibile utilizzare l’assistente vocale di Google per controllare le applicazioni e le funzioni dell’auto, come la navigazione, la riproduzione musicale e la ricerca di informazioni su internet. Inoltre, alcune applicazioni sono state appositamente progettate per essere utilizzate con Android Auto, come le app per la radio, la musica e i podcast.

Come collego il mio smartphone Android all’auto?

Per utilizzare Android Auto, è necessario collegare il proprio cellulare all’auto tramite un cavo USB. In alcuni casi, la connessione può essere effettuata anche tramite Bluetooth. Una volta connessi, i dispositivi si sincronizzano automaticamente e l’interfaccia di Android Auto viene visualizzata sui display dell’infotainment dell’auto.

Come posso configurare Android Auto sul mio telefono?

Per configurare Android Auto sul tuo telefono, ci sono alcuni passaggi che devi seguire. Innanzitutto, assicurati di avere l’app Android Auto installata sul tuo dispositivo (negli ultimi smartphone del Robottino Verde (Android 10), Android Auto è già implementato nel sistema del vostro cellulare è non c’è bisogno di scaricare nessuna applicazione). Accendi il Bluetooth sul tuo telefono e assicurati che sia abilitato per la connessione con altri dispositivi. Una volta fatto, accoppia il tuo telefono con il sistema di infotainment dell’auto o con lo stereo compatibile. Questo passaggio è importante per garantire una connessione stabile tra il tuo telefono e l’auto. Infine, collega il telefono all’auto tramite cavo USB o tramite connessione wireless, se supportata. Questo ti consentirà di accedere alle funzioni di Android Auto direttamente dal display dell’auto, rendendo l’utilizzo del tuo telefono più comodo e sicuro mentre sei alla guida.

Cosa offre l’aggiornamento Coolwalk di Android Auto?

L’aggiornamento Coolwalk di Android Auto ha portato numerosi miglioramenti all’interfaccia grafica e alle funzionalità del sistema di infotainment di Google. Tra le novità principali, si segnalano la presenza di un design adattivo a qualsiasi tipo di schermo, la possibilità di visualizzare contemporaneamente due app grazie alla modalità split-screen, un sistema di schede con informazioni utili per ogni app e l’integrazione delle chiamate vocali di WhatsApp.

In particolare, il design adattivo rende l’utilizzo di Android Auto ancora più fluido e intuitivo, offrendo una migliore esperienza d’uso sia su schermi più piccoli che su quelli più grandi. La modalità split-screen, invece, permette di visualizzare due app contemporaneamente, ad esempio la mappa di Google Maps e la playlist di Spotify, senza dover passare da una all’altra.

Il sistema di schede, invece, offre informazioni utili per ogni app, come ad esempio la prossima destinazione sulla mappa o la canzone in riproduzione su Spotify. Infine, l’integrazione delle chiamate vocali di WhatsApp rende possibile effettuare e ricevere chiamate senza dover abbandonare l’interfaccia di Android Auto.

Questo aggiornamento è stato annunciato al Google I/O 2022 e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti da quest’estate, offrendo così un’esperienza di guida ancora più avanzata e completa.

Quali applicazioni di Android posso utilizzare con Android Auto?

Con Android Auto, puoi utilizzare diverse applicazioni del tuo smartphone sul display dell’auto. Questo è molto utile perché ti consente di accedere a tutte le funzionalità del tuo smartphone mentre sei alla guida. Alcune delle applicazioni più utili e compatibili con Android Auto sono:

–Google Maps e Waze per la navigazione. Queste applicazioni ti aiutano a raggiungere la tua destinazione in modo rapido e sicuro. Inoltre, ti forniscono informazioni sul traffico in tempo reale, in modo che tu possa scegliere il percorso migliore.

–WhatsApp, Telegram, Messenger e Skype per la messaggistica e le chiamate. Grazie a queste applicazioni, puoi rimanere in contatto con i tuoi amici e familiari mentre sei alla guida. Puoi inviare messaggi e fare chiamate in vivavoce senza distrarti dalla strada.

–Amazon Music, Google Play Musica e VLC per l’ascolto di musica. La musica è un ottimo modo per rilassarsi durante il viaggio. Con queste applicazioni, puoi ascoltare la tua musica preferita in modo facile e comodo.

–Audible, Audiobooks e Podcasts per l’ascolto di audiolibri e podcast. Se sei un appassionato di libri o podcast, queste applicazioni saranno perfette per te. Puoi ascoltare i tuoi audiolibri o podcast preferiti mentre sei alla guida, senza doverli leggere o guardare.

Cosa posso fare con Android Auto?

Con Android Auto, hai a disposizione un’ampia gamma di funzionalità utili che ti permettono di utilizzare il tuo smartphone in auto in modo sicuro e conveniente. In particolare, attraverso Android Auto puoi accedere a una vasta gamma di app e funzioni, tra cui:

-App di navigazione: Utilizza le app di navigazione come Google Maps e Waze per ottenere indicazioni stradali dettagliate e informazioni sul traffico in tempo reale, in modo da raggiungere la tua destinazione in modo efficiente e sicuro.

-App di messaggistica e chiamate: Grazie alle app di messaggistica e chiamate come WhatsApp, Telegram, Messenger e Skype, puoi comunicare con i tuoi contatti in modo sicuro e vocale mentre sei alla guida. In questo modo, puoi rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi senza distrarti dalla strada.

App di intrattenimento: Android Auto ti consente di accedere a una vasta gamma di app di intrattenimento, tra cui Amazon Music, Google Play Musica e VLC. Ascolta la tua musica preferita, podcast e audiolibri, mantenendo al contempo l’attenzione sulla guida. È possibile giocare con dei minigiochi direttamente dal display dell’infotainment quando l’auto è completamente ferma.

Assistente Google: L’Assistente Google è un’ottima funzionalità di Android Auto che ti consente di controllare le app con la voce e ricevere suggerimenti intelligenti. Puoi chiedere all’Assistente di trovare il percorso più veloce per raggiungere la tua destinazione, impostare un promemoria o persino ordinare il pranzo mentre sei in viaggio.

Personalizzazione: Android Auto ti consente di personalizzare le impostazioni per adattarlo alle tue preferenze. Puoi scegliere il tema, le notifiche che desideri ricevere e quali app desideri visualizzare sulla schermata principale.

Quali auto supportano Android Auto?

Android Auto è un sistema di infotainment che può essere utilizzato su oltre 400 modelli di automobili di marchi diversi, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Maserati, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Volkswagen e Volvo. Sul sito ufficiale di Android Auto è possibile consultare l’elenco completo dei modelli compatibili, insieme ad altre informazioni utili su come utilizzare il sistema.

Come posso usare Android Auto se la mia auto non lo supporta?

Se la tua auto non supporta Android Auto, non preoccuparti! Puoi comunque utilizzare l’app sul tuo telefono senza dover collegarlo al display dell’auto. Per farlo, basta scaricare l’app Android Auto dal Play Store, se non è già integrata nel tuo sistema operativo, e avviarla sul tuo telefono. Dopo di che, potrai inserire il telefono in un supporto per auto e utilizzare le funzioni di Android Auto in maniera pratica e veloce grazie ai comandi vocali o usando il touchscreen. Inoltre, Android Auto ti permette di accedere a numerose funzioni utili in modo semplice e intuitivo, come la navigazione GPS, le chiamate e i messaggi, l’ascolto della musica e molto altro ancora. Potrai quindi godere di tutta la comodità e la sicurezza di Android Auto, anche se la tua auto non è compatibile con il sistema.