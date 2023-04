Cambio manuale o automatico? Che differenze ci sono, quale scegliere e pro e contro

La scelta tra un cambio manuale o automatico dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze di guida.

Il cambio manuale richiede una maggiore attenzione e abilità nella guida, ma può offrire un maggiore controllo sulla vettura e un’esperienza di guida più coinvolgente. Il cambio automatico, d’altra parte, offre un’esperienza di guida più rilassata e confortevole, ma può essere meno efficiente in termini di consumo di carburante e costi di manutenzione.

I pro e i contro del cambio manuale e del cambio automatico

Sebbene le prestazioni e il controllo sulla vettura siano maggiori con il cambio manuale, esso richiede una maggiore attenzione e sforzo fisico da parte del guidatore, specialmente in situazioni di traffico intenso. Inoltre, il cambio manuale può causare una maggiore usura della frizione e del cambio stesso, con conseguente aumento dei costi di manutenzione.

Al contrario, il cambio automatico offre una guida più confortevole e sicura, ma a discapito del consumo di carburante e del costo di acquisto e manutenzione. Tuttavia, la tecnologia dei cambi automatici si è evoluta notevolmente negli anni, riducendo la differenza di prestazioni tra i due tipi di cambio.

Inoltre, i cambi automatici moderni possono essere dotati di funzioni che permettono una maggiore personalizzazione della guida, come la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida a seconda delle condizioni della strada e delle preferenze del guidatore.

Il cambio manuale permette di consumare di meno?

Il cambio automatico può essere più efficiente di un cambio manuale tradizionale. Tuttavia, lo stile di guida può influire sul consumo di carburante. Una guida aggressiva o sbagliata con il cambio manuale può aumentare il consumo di carburante. Inoltre, le condizioni di traffico possono influire sulla scelta tra cambio manuale o automatico. In autostrada, il cambio manuale può essere più vantaggioso, mentre in città il cambio automatico può essere più comodo.

Quale cambio automatico è meglio scegliere? Ecco le tipologie sul mercato

Ci sono diverse tipologie di trasmissione. Il cambio automatico CVT è ideale per una guida più tranquilla ed è il più utilizzato su citycar e vetture ibride, ma non è adatto per una guida più dinamica e, anche sugli ultimi modelli, fa aumentare il rumore del motore. Nel caso del CVT, la trasmissione trasferisce la coppia motrice tramite una cinghia e due pulegge coniche in acciaio.

La variazione del rapporto di trasmissione avviene mediante la variazione, senza soluzione di continuità, del diametro di calettamento su cui si avvolge la cinghia all’interno delle due pulegge. Il convertitore di coppia assiale ha dimensioni molto ridotte rispetto a quello di una trasmissione automatica tradizionale e vanta una forma piatta e sottile.

È presente anche la trasmissione 6A/T a sei rapporti. Durante l’operazione di arresto automatico del motore, uno specifico circuito idraulico dotato di una pompa elettromagnetica apre la frizione marcia avanti prima del riavvio automatico, per innestare la frizione con fluidità al momento del riavvio, riducendo così i contraccolpi.

Poi c’è la trasmissione eCVT, l’unità che “simula” il lavoro del cambio Continuously Variable Transmission, portando in dote comfort e abbassamento dei consumi ma preservando la grande rumorosità del motore nelle accelerate. Con l’eCVT non si verifica alcun cambio di marcia: la centralina si occupa di regolare la velocità attraverso l’interazione dei due motori elettrici con il motore termico e permette il cambio di rapporto, eventualmente usufruendo delle palette al volante.