Le 5 novità moto più interessanti del 2023

Il 2022 sta per terminare e le novità moto 2023 che presto vedremo in strada sono molto interessanti. Si spazia dalle naked alle enduro stradali, segmenti che dominano la scena nel mercato italiano e non solo. Andiamo a scoprire le 5 novità più interessanti che ci riserva il nuovo anno.

Honda Hornet

È già arrivata nelle concessionarie ed è una delle novità più importanti del nuovo anno. È una naked divertente e versatile, adatta ad un pubblico eterogeneo.

Monta un bicilindrico parallelo da 92 CV che non spaventa i neofiti e diverte gli esperti. Ha una ciclistica semplice ma molto efficace e un’elettronica con mappe personalizzabili. Costa 7.990 euro.

Benelli TRK 800

È una delle moto più attese e dovrebbe arrivare entro la metà del 2023. Dopo il successo straordinario della 500, ci si aspettano grossi risultati anche da lei.

È la più grande e accessoriata della famiglia. Monta un bicilindrico da 76,2 CV, forcella upside-down Marzocchi e cerchi a raggi con il 19” all’anteriore.

Suzuki GSX-8S

Ecco un’altra interessantissima novità, stavolta da Casa Suzuki. È una nuova naked media, nata attorno al nuovo motore bicilindrico parallelo da 83 CV e 78 Nm (lo stesso dell’altra novità importante di Suzuki, la V-Strom 800 DE), che dichiara “guerra” alla Mt-07, alla nuova Hornet e alle altre nude di cilindrata simile.

Viene proposta ad un prezzo di 8.900 euro, pesa 202 kg in ordine di marcia e monta sospensioni KYB.

Honda XL750 Transalp

Non potevamo non menzionare l’altra novità importante di Casa Honda. La Transalp, un’altra icona che ritorna sulla scena.

Anche per lei (come per la Hornet) bicilindrico parallelo da 91 CV e 75 Nm, cerchi a raggi con anteriore da 21”, sospensioni Showa di alta qualità, 5 riding mode e una vasta gamma di accessori per renderla una perfetta globetrotter. Prezzo ancora da definire. Arriva in primavera.

Royal Enfield HNTR (Hunter) 350

Chiude la nostra rassegna la Royal Enfield HNTR (Hunter) 350, una naked modern classic nata sulla base (molto apprezzata) della Meteor 350.

Monta infatti il monocilindrico da 349 cc da 20,2 CV e 27 Nm, adotta un nuovo telaio, cerchi da 17”, per un peso complessivo a secco di 181 kg. È già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 4.540 euro.