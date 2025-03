Oltre il 41% dei voti nella fase finale, 70 aziende partecipanti e una capacità di traino di 7.160 libbre: sono questi i numeri che hanno incoronato il Nissan Frontier come la “Coolest Thing Made in Mississippi” nel Mississippi Makers Challenge 2025. Questo riconoscimento celebra l’eccellenza manifatturiera dello stato e l’innovazione nel settore automotive.

Prodotto presso il celebre stabilimento di Canton, Mississippi, il Frontier ha superato quattro round di votazioni pubbliche, diventando un simbolo di qualità e artigianato locale. Il vicepresidente senior di Nissan Americas, David Johnson, ha dichiarato: “Il duro lavoro dei nostri dipendenti ha reso il Frontier un prodotto straordinario”. Con il suo motore V6 potente e il design imponente, questo pick-up riflette la dedizione di chi lo realizza.

La versione 2025 introduce numerosi aggiornamenti, tra cui un touchscreen da 12,3 pollici, nuovi sistemi di assistenza alla guida come il Lane Departure Warning e il Blind Spot Warning, e un’opzione di verniciatura Afterburn Orange. Inoltre, Nissan ha incluso il programma Maintenance Care, offrendo tre cambi d’olio prepagati per due anni o 24.000 miglia, sottolineando il suo impegno verso la soddisfazione del cliente.

Durante la cerimonia di premiazione al Campidoglio del Mississippi, il Frontier è stato celebrato come un esempio di innovazione e sviluppo economico regionale. Lo stabilimento di Canton, operativo dal 2003, continua a rappresentare un pilastro per l’economia locale, dimostrando come qualità e innovazione possano fare la differenza nel panorama automobilistico americano.