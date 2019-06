Mercedes-Benz AMG: arriva il 4 cilindri più potente del mondo

Se il quattro cilindri che ha fatto scalpore nella pepatissima Mercedes-Benz Classe A45 AMG vi ha lasciato senza fiato, quello identificato dalla sigla M 139, che sarà montato sulle compatte di Mercedes-AMG in due livelli di potenza, 421 CV per le versioni AMG S e 387 CV per quelle base, vi lascerà stupefatti.

Pensato per esaltare la guida, ha un valore massimo di coppia corrispondente a 500 Nm (480 Nm nella versione base) erogato nell’intervallo tra 5.000 e 5.250 giri/min (4.750-5.000 giri/min nella versione base).

Si tratta di una particolarità ideata per rendere quest’unità più simile ad un propulsore aspirato di quanto si possa pensare. In pratica, la coppia motrice cresce in modo dinamico nella gamma di regime inferiore, migliorando così la guidabilità, mentre l’aumento della coppia ai regimi più elevati rende il motore più brillante. Inoltre, il regime massimo portato a 7.200 giri/min sottolinea il carattere sportivo del modello M 139.

Come per tutti i motori realizzati ad Affalterbach, questa nuova unità viene montata rigorosamente a mano. “Per il montaggio dell’M 139 abbiamo completamente rielaborato il concetto di “One Man, One Engine”. Ne è risultata una produzione molto moderna, che mette al centro la persona. Abbiamo infatti creato le condizioni di lavoro ottimali per i nostri addetti, offrendo un ambiente pulito, inondato di luce e organizzato in modo preciso. È il miglior presupposto per continuare a garantire il nostro elevato standard qualitativo anche con una tecnologia che diventa più complessa”. Ha affermato Emmerich Schiller, Chief Operating Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

“Già con il modello precedente avevamo stabilito il primato nel segmento. Con il quattro cilindri completamente rivisitato abbiamo colto la difficile sfida di superare quel modello da record. Ci siamo riusciti con soluzioni in parte rivoluzionarie. Con il modello M 139 abbiamo senza dubbio dimostrato ancora una volta l’elevata competenza motoristica di Mercedes-AMG. Non è solo la potenza specifica ad essere inedita per un motore sovralimentato, ma anche la sua efficienza elevata fa capire che questo motore a combustione interna cela dentro di sé del potenziale aggiuntivo”. Gli fa eco Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.