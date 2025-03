Suzuki introduce sul mercato italiano la nuova Suzuki Swift Hybrid, una compatta che alza l’asticella nel segmento B, grazie a una combinazione di tecnologia avanzata, sicurezza e un prezzo competitivo fissato a 16.900 euro con incentivi.

Cosa offre

Questa versione, denominata Swift Waku, si distingue per il suo motore ibrido da 1.2 litri con sistema a 12 volt, che eroga una potenza di 82,8 CV e consente consumi ridotti di appena 4,4 litri per 100 chilometri. Con emissioni di CO2 limitate a 98 g/km, il modello garantisce anche l’accesso gratuito a zone a traffico limitato come l’Area C di Milano.

Il nuovo modello punta molto sulla sicurezza, grazie alla presenza di un pacchetto completo di tecnologia ADAS. Tra le dotazioni spiccano la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il monitoraggio della stanchezza del conducente e il rilevamento dell’angolo cieco. Non mancano l’Adaptive Cruise Control e il sistema eCall per le emergenze.

All’interno, l’abitacolo è progettato per garantire connettività e comfort. Il display touch da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, è affiancato dall’app Suzuki Connect per il monitoraggio remoto del veicolo. A completare l’esperienza, il climatizzatore, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema keyless offrono comodità e praticità.

L’offerta della Suzuki Swift Hybird Waku

Fino al 31 marzo 2025, Suzuki propone offerte imperdibili: oltre al prezzo agevolato con permuta o rottamazione, è disponibile un piano di finanziamento con una rata mensile di 99 euro, un anticipo di 4.750 euro e tre tagliandi inclusi. Una soluzione ideale per chi cerca una compatta moderna ed efficiente.

Con oltre 8.000 unità vendute dalla generazione precedente in un solo anno, la nuova Swift Hybrid Waku si presenta come un modello destinato a consolidare la posizione di Suzuki nel segmento delle compatte ibride.