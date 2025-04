SUV: una sigla che ormai domina il mercato auto Italia, trasformandosi da nicchia a fenomeno di massa. Quasi una vettura su due vendute nel Paese appartiene a questa categoria, che rappresenta oggi il 49% delle vendite complessive. Un dato impressionante, destinato a crescere ulteriormente del 6% entro il 2025, confermando la posizione di leadership dei SUV tra le preferenze degli automobilisti italiani.

I modelli più ricercati

Ma cosa rende i SUV così irresistibili? La loro formula vincente si basa su una combinazione di caratteristiche che rispondono a molteplici esigenze. La posizione di guida rialzata offre una sensazione di sicurezza e controllo, mentre gli interni spaziosi soddisfano le necessità delle famiglie e di chi cerca comfort durante i viaggi. La versatilità è un altro punto di forza: queste vetture si adattano con disinvoltura al traffico cittadino così come alle avventure fuori porta.

Tra i modelli più ricercati, spicca l’Audi Q3, che ha scalato tre posizioni nella classifica delle preferenze rispetto all’anno precedente. Questo SUV compatto è apprezzato per il design elegante e le prestazioni solide, conquistando sia il mercato del nuovo che quello dell’usato garantito. La domanda per i SUV usati è, infatti, in forte crescita: per ogni 100 veicoli nuovi venduti, se ne acquistano ben 210 di seconda mano. In questo segmento, la predilezione si concentra su modelli compatti e motorizzazioni benzina Euro 6.

Un altro esempio di successo è la Fiat 500X, amata soprattutto dagli abitanti delle città grazie alle sue dimensioni compatte e al design accattivante. Per le famiglie, invece, la scelta spesso ricade sulla Volkswagen Tiguan, che unisce spazio e tecnologia avanzata. Non mancano i marchi premium come Land Rover, che continuano a mantenere un forte appeal anche nel mercato dell’usato.

Boom di SUV compatti

Il boom dei SUV compatti è un segnale chiaro: gli italiani cercano un’auto che sappia combinare stile, praticità e prestazioni. Questa categoria ha saputo intercettare un pubblico eterogeneo, offrendo soluzioni che spaziano dai modelli più economici a quelli di lusso. Le analisi di mercato, supportate dai dati UNRAE, confermano che questa tendenza non solo è consolidata, ma è destinata a rafforzarsi nei prossimi anni.

In conclusione, i SUV rappresentano molto più di una moda passeggera. Sono diventati un simbolo di status e una scelta intelligente per chi desidera un veicolo completo. Con numeri in continua crescita e un’offerta sempre più diversificata, questa categoria si prepara a dominare ancora a lungo il panorama automobilistico italiano.