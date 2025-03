Strategie e sfide dell'industria automobilistica verso l'elettrificazione

Era inevitabile: l’industria automobilistica globale sta ripensando il proprio percorso verso una mobilità sostenibile. La corsa verso l’elettrificazione auto ha subito un rallentamento, spingendo le case automobilistiche a rivalutare le loro strategie e a bilanciare innovazione e tradizione per rispondere a un mercato più complesso del previsto.

BMW, pur impegnata nello sviluppo della piattaforma elettrica Neue Klasse, adotta un approccio prudente. Il CEO Oliver Zipse ha sottolineato l’importanza dei carburanti sintetici, mantenendo l’obiettivo del 50% di vendite di veicoli elettrici entro il 2030, rispetto all’attuale 17,4%. Anche Mercedes-Benz ha rivisto i suoi piani, destinando 14 miliardi di euro allo sviluppo di motori a combustione, pur continuando a lanciare nuovi modelli elettrici come la CLA.

Il gruppo Stellantis, invece, adotta un approccio diversificato: Fiat e Opel rallentano l’elettrificazione totale, mentre Citroën e Alfa Romeo continuano a puntare su modelli ibridi e con range extender. Tuttavia, alcuni marchi come Rolls-Royce e Volvo accelerano verso una mobilità elettrica completa entro il 2030, con Volvo che mantiene una minima quota di ibridi per mercati specifici.

Ford, dopo aver registrato perdite nella divisione elettrica, si concentra su veicoli più compatti, mentre Honda prevede di introdurre 30 nuovi modelli elettrici entro il 2030 e di eliminare i motori a combustione entro il 2040. Toyota, fedele alla sua strategia multi-tecnologica, continua a investire su ibridi e idrogeno oltre che sull’elettrico. Nissan, invece, si distingue per una strategia aggressiva in collaborazione con Renault e Mitsubishi.

Volkswagen, pur rallentando i suoi ambiziosi piani, mantiene l’impegno nello sviluppo di strategie automobilistiche elettriche. Audi ridimensiona il lancio di nuovi modelli EV, mentre Porsche reintroduce motorizzazioni termiche e plug-in su parte della gamma.

In un panorama in continua evoluzione, il settore automobilistico cerca di adattarsi alle normative ambientali e alle esigenze di un mercato che richiede soluzioni flessibili. Il bilanciamento tra innovazione tecnologica e tradizione diventa la chiave per affrontare le sfide della transizione verso un futuro a zero emissioni.