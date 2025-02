Stellantis ha annunciato un’importante campagna di richiamo veicoli in Francia, coinvolgendo ben 68.000 automobili per risolvere un problema di sicurezza legato al motore PureTech. Il difetto riguarda l’ugello di raffreddamento dell’olio, che potrebbe deteriorarsi prematuramente, causando frammenti che compromettono il funzionamento dell’albero motore e aumentando il rischio di incendio nel vano motore.

I guai al motore PureTech

Il richiamo interessa i modelli Citroën C3, Peugeot 208 e Opel Corsa equipaggiati con motori benzina 1.2 PureTech, prodotti tra il 2022 e il 2024. I proprietari potrebbero riscontrare sintomi come rumori anomali o cali di potenza. Per affrontare il problema, Stellantis sta contattando i clienti interessati per programmare interventi gratuiti presso le concessionarie, che includono la sostituzione dell’olio motore e del filtro in circa 30 minuti.

Non è la prima volta che il motore PureTech è al centro dell’attenzione per difetti tecnici. In passato, problematiche legate al sistema di distribuzione a cinghia in bagno d’olio avevano già spinto il gruppo a ripensare l’utilizzo di questo propulsore. Dal 2024, Stellantis ha infatti deciso di eliminare progressivamente il marchio PureTech in Francia, segnando un ulteriore passo verso l’elettrificazione della gamma.

Iniziativa di richiamo

Questa iniziativa di richiamo non solo mira a garantire la sicurezza dei clienti, ma rappresenta anche un tentativo di preservare la reputazione del gruppo in un mercato automobilistico sempre più competitivo e orientato verso soluzioni sostenibili. Stellantis si impegna a rafforzare i controlli di qualità per evitare situazioni simili in futuro, affrontando con determinazione le sfide di un settore in rapida evoluzione.