Un’alleanza rivoluzionaria sta trasformando il panorama della ricarica veicoli elettrici in Europa. La Spark Alliance, presentata il 2 aprile 2025 a Parigi, unisce quattro colossi del settore – Atlante, Electra, Fastned e IONITY – in un progetto che copre 25 paesi, con oltre 1.700 stazioni e più di 11.000 punti di ricarica alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Grazie a questa iniziativa, la frammentazione del settore sarà superata: gli automobilisti potranno utilizzare un’unica app per localizzare, attivare e pagare le ricariche in tutta la rete, senza dover gestire registrazioni o metodi di pagamento multipli. Stefano Terranova, CEO di Atlante, ha dichiarato: “Vogliamo offrire agli attuali e futuri conducenti di veicoli elettrici la migliore esperienza di ricarica possibile”, sottolineando l’importanza della condivisione di risorse e competenze per raggiungere un obiettivo comune.

L’integrazione delle stazioni nei pianificatori di percorso delle rispettive applicazioni renderà i viaggi più semplici e immediati, consentendo agli utenti di trovare i punti di ricarica più vicini e affidabili lungo il loro tragitto. Michiel Langezaal di Fastned ha evidenziato come la Spark Alliance rappresenterà un simbolo di qualità e affidabilità nel mercato europeo, mentre Jeroen van Tilburg di IONITY ha definito questa collaborazione un “passo avanti decisivo per la mobilità sostenibile in Europa”.

La rete, aperta anche a nuovi operatori, punta a espandere ulteriormente la copertura, consolidando così la leadership europea nel settore della mobilità elettrica. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale www.sparkalliance.eu.