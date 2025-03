La personalizzazione della propria moto è un argomento che appassiona molti motociclisti, ma è essenziale comprendere le implicazioni legali legate agli scarichi moto. Sostituire il terminale di scarico originale è perfettamente legale, purché si opti per un modello omologato. La circolare ministeriale DCIVB/03 del 24/11/1997 chiarisce che questa modifica non altera le caratteristiche costruttive del veicolo, rendendo superfluo l’aggiornamento della carta di circolazione.

Per garantire la conformità, è fondamentale avere sempre con sé il certificato di omologazione scarico specifico per il proprio modello di moto. Questo documento, insieme alle sigle identificative presenti sul silenziatore (ad esempio, una “e” seguita da numeri), rappresenta la prova della legalità dell’impianto di scarico. Tuttavia, è utile portare con sé anche una copia della circolare ministeriale per evitare eventuali interpretazioni errate da parte delle forze dell’ordine.

Un punto critico riguarda l’applicazione dell’articolo 78 codice strada, che regola le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli. In alcuni casi, le autorità potrebbero applicare erroneamente questo articolo anche a scarichi omologati. Per i trasgressori che installano scarichi non omologati, le sanzioni sono severe: si parte da 419 euro di multa, con il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di revisione in Motorizzazione.

Un altro riferimento normativo è l’articolo 72 codice strada, che disciplina i dispositivi di equipaggiamento obbligatori. Le multe previste da questo articolo vanno da 84 a 335 euro, ma spesso viene preferito l’articolo 78 per la sua maggiore severità. La chiave per evitare problemi è il rispetto delle normative e una corretta informazione, che consentono di personalizzare la propria moto senza rischi durante i controlli stradali.