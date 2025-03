Il futuro dell’elettrificazione si fa sempre più concreto con l’annuncio di Skoda: la Skoda Octavia avrà una versione completamente elettrica, prevista per il 2027. Questo modello iconico, noto per la sua affidabilità e praticità, si trasformerà in una station wagon elettrica basata sulla rivoluzionaria piattaforma Skoda SSP (Scalable Systems Platform), progettata per garantire efficienza superiore e costi contenuti.

La decisione di lanciare il modello nel 2027 non è casuale. Klaus Zellmer, CEO di Skoda, ha sottolineato come la piattaforma SSP rappresenti un’innovazione tecnologica tale da giustificare questa tempistica. Condivisa con altri modelli del gruppo Volkswagen, questa piattaforma promette prestazioni elevate a prezzi competitivi, posizionando il brand ceco come protagonista nel panorama delle auto elettriche 2027.

Nonostante l’attesa, gli appassionati potranno avere un assaggio del design futuristico dell’Octavia elettrica già nel 2025, grazie alla presentazione di una concept car. Tuttavia, rimane aperta la questione del nome ufficiale: non è ancora chiaro se il nuovo modello manterrà la denominazione “Octavia”.

I motori termici restano

Parallelamente, Skoda non abbandona i motori a combustione interna. Modelli come Fabia, Scala e Kamiq continueranno ad essere prodotti fino alla fine del decennio, con la Fabia disponibile anche in una versione mild-hybrid, offrendo soluzioni economiche per chi non è ancora pronto al passaggio all’elettrico.

Il piano di elettrificazione di Skoda include anche altri due veicoli elettrici previsti per il 2026: la berlina compatta Epiq e un SUV a sette posti, conosciuto con il nome in codice 7S. Entrambi utilizzeranno la piattaforma MEB, già impiegata per modelli come Enyaq ed Elroq.

Grazie a una strategia chiara e a risultati finanziari eccellenti, come l’utile operativo record di 2,3 miliardi di euro registrato nel 2024, Skoda si conferma un esempio di successo nella transizione verso la mobilità sostenibile, senza rinunciare alla tradizione che l’ha resa celebre.