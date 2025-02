Più potenza, più sicurezza, più tecnologia. La rinnovata Škoda Octavia 4×4 2025 arriva sul mercato italiano, proponendosi come un connubio perfetto di prestazioni e versatilità, sia nella versione berlina che Wagon.

Al centro della nuova gamma si trova il motore 2.0 TSI da 204 CV, che rappresenta un passo avanti significativo rispetto al modello precedente, con un incremento di potenza di 10 kW. Abbinato al cambio automatico DSG a sette rapporti, consente alla berlina di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, mentre la Wagon impiega appena un decimo in più. Entrambe raggiungono una velocità massima di 228 km/h, garantendo prestazioni eccellenti senza compromettere l’efficienza, con consumi compresi tra 6,7 e 7,2 litri per 100 km secondo il ciclo WLTP.

La trazione integrale di nuova generazione è gestita da un sistema elettroidraulico con frizione multidisco, capace di trasferire fino al 100% della coppia alle ruote posteriori quando necessario. Questa innovazione si combina con un assale posteriore multi-link per garantire maneggevolezza e stabilità, rendendo la Octavia 4×4 una scelta ideale anche per chi necessita di una capacità di traino fino a 1.900 kg.

Quattro allestimenti per Škoda Octavia 4×4 2025

La gamma è disponibile in quattro allestimenti: Selection, Executive, Style e Sportline. Quest’ultimo, in particolare, si distingue per i dettagli sportivi come i sedili dedicati e finiture esclusive. I prezzi partono da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la Wagon, offrendo un rapporto qualità-prezzo competitivo nel segmento.

Leader nel segmento wagon in Italia nel 2024, la Škoda Octavia punta a consolidare ulteriormente il suo successo nel 2025, confermandosi una delle scelte più apprezzate e complete sul mercato.