Un’icona dell’automobilismo sportivo, un tracciato che sfida i limiti e una squadra pronta a scrivere un nuovo capitolo. Porsche 911 GT3 R, il gioiello di Stoccarda, è al centro della scena con un importante test di endurance previsto sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Questo appuntamento, fissato per il 19 e 20 aprile durante la Michelin 12H, segna un passo cruciale verso il debutto ufficiale della nuova generazione, atteso nel 2026.

Il prototipo numero 91, protagonista dell’evento, sarà affidato a un team di piloti d’eccezione. Laurin Heinrich, campione IMSA GTD Pro, sarà affiancato dai tedeschi Ralf Bohn e Alfred Renauer, quest’ultimo un veterano dell’endurance con il team Herberth Motorsport. Un trio che promette di mettere alla prova non solo le proprie capacità, ma anche le innovazioni tecniche della vettura.

Come sottolineato da Sebastian Golz, Project Manager della 911 GT3 R, la scelta del circuito non è casuale: “Spa-Francorchamps rappresenta un banco di prova unico, grazie al suo layout tecnico e alle sfide che pone a vetture e piloti.” La nuova 911 GT3 R punta a mantenere le basi solide della versione attuale, introducendo al contempo miglioramenti significativi. Tra questi, spiccano le innovazioni aerodinamiche, che riducono la sensibilità al beccheggio e ottimizzano le prestazioni in frenata e accelerazione. Anche lo sterzo beneficia di aggiornamenti mirati, mentre il software è stato affinato per garantire una gestione più intuitiva e prestazioni ancora più elevate.

Non è solo il futuro a brillare per Porsche. L’attuale generazione della GT3 R continua a dominare le competizioni globali, vantando un palmarès straordinario: dalla vittoria nella classe LMGT3 alla 24 Ore di Le Mans, al titolo FIA Endurance Trophy nel WEC, fino al trionfo nella categoria GTD Pro dell’IMSA. Inoltre, ha conquistato il primo titolo DTM per Porsche e il campionato costruttori nell’Intercontinental GT Challenge. Il recente successo del team AO Racing nella 12 Ore di Sebring, nella categoria GTD Pro, conferma l’efficacia dei 565 CV del motore flat-six aspirato della vettura tedesca.

Gli appassionati di motorsport e i team clienti sono già in trepidante attesa di ulteriori dettagli sulla nuova regina delle competizioni GT3. Per scoprire di più, bisognerà attendere l’estate, quando Porsche svelerà ulteriori caratteristiche di questa macchina da corsa progettata per consolidare il dominio della casa tedesca nelle gare endurance.

Un’altra novità degna di nota è l’inclusione del test nel contesto della prestigiosa Creventic 24h Series, un evento che riunisce alcune delle migliori vetture e squadre del panorama internazionale. La partecipazione a questa serie rappresenta un’opportunità unica per Porsche di mettere in evidenza le proprie innovazioni in un ambiente altamente competitivo.

Con il suo mix di tradizione e innovazione, la nuova Porsche 911 GT3 R promette di alzare ulteriormente l’asticella delle performance nel mondo delle competizioni endurance. Spa-Francorchamps, con le sue curve iconiche e i rettilinei mozzafiato, si prepara a essere il teatro di un evento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per Porsche e per l’intero panorama delle gare GT3.