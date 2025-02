Vi siete mai chiesti cosa potrebbe celarsi dietro le mura di una fattoria abbandonata in Inghilterra, rimasta intatta per decenni? La risposta ha il sapore di una capsula del tempo: tre auto classiche di valore storico inestimabile, portate alla luce e raccontate dal canale YouTube ‘Exploring With Boss’.

Auto d’epoca abbandonate

Tra i gioielli automobilistici scoperti, spicca una Hillman Imp, un’auto compatta che nel 1963 segnò una svolta nell’industria britannica. Prodotta dal Rootes Group, questa vettura fu la prima di massa a vantare un motore con blocco e testata in alluminio. Tuttavia, nonostante l’innovazione, i problemi di affidabilità portarono alla sua dismissione nel 1977, con un totale di 440.000 unità vendute, sostituita dalla Chrysler Sunbeam.

La seconda protagonista di questa incredibile scoperta è un’Austin A30, quasi interamente avvolta dalla vegetazione. Prodotta tra il 1951 e il 1956, questa compatta si posizionò come alternativa alla popolare Morris Minor, con un motore da 0,8 litri e diverse configurazioni di carrozzeria. Raggiunse le 223.000 unità vendute prima di lasciare il posto all’Austin A35.

Anche un Maggiolino

Infine, tra i resti della natura e del tempo, emerge una Volkswagen Beetle, il leggendario “Maggiolino“. Sebbene le condizioni della vettura non permettano un’ispezione approfondita, il suo design inconfondibile e la sua fama mondiale continuano a evocare il fascino intramontabile di un’icona automobilistica.

Il luogo del ritrovamento, mantenuto segreto, è un vero scrigno per gli appassionati di motori. Nonostante i danni causati dall’umidità e dal tempo, la Hillman Imp sembra avere qualche possibilità di restauro, alimentando il sogno di riportare in vita un pezzo di storia.

Questa scoperta non solo illumina un’epoca fondamentale per l’industria automobilistica, ma invita a riflettere sull’importanza della conservazione del patrimonio motoristico. Un ritrovamento che, tra nostalgia e curiosità, cattura l’immaginazione di ogni appassionato di auto.