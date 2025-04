Un viaggio che riscrive le regole della mobilità sostenibile: un prototipo di veicolo solare firmato Aptera ha percorso oltre 300 miglia (482 Km) lungo la celebre Route 66 senza mai ricorrere alla ricarica tradizionale. Questo straordinario traguardo è stato raggiunto grazie al viaggio del co-CEO Steve Fambro, che ha attraversato scenari impegnativi come passi montani innevati e deserti battuti dal vento.

Nonostante le sfide poste da condizioni meteo avverse, con cieli parzialmente nuvolosi, i pannelli solari integrati nella carrozzeria hanno prodotto 2,4 kWh di energia, sufficienti per coprire 20 miglia utilizzando esclusivamente l’energia del sole. Con un’efficienza di 122 Wh/miglio, il prototipo si è dimostrato due volte più efficiente rispetto ai migliori veicoli elettrici oggi disponibili sul mercato.

L’azienda guarda al futuro con ottimismo: il modello di produzione “Gemini”, atteso per quest’anno, promette prestazioni ancora superiori grazie a un design più leggero. Per garantire una produzione di alta qualità, Aptera si avvale della collaborazione strategica di CPC Group, azienda modenese leader nella produzione di componenti in materiale composito per la carrozzeria.

Attualmente, Aptera è impegnata nelle ultime fasi di omologazione, un passo fondamentale per avviare la consegna dei 50.000 esemplari già preordinati. Nei prossimi mesi, il modello definitivo sarà sottoposto a rigorosi test indipendenti per confermare le sue straordinarie caratteristiche di autonomia ed efficienza.

Questa tecnologia non rappresenta solo un’innovazione nel settore della mobilità elettrica, ma un vero e proprio cambio di paradigma. Aptera offre una risposta concreta alle sfide energetiche e ambientali del nostro tempo, ridefinendo il concetto di trasporto sostenibile e dimostrando che un futuro più verde è già possibile.