Roma si prepara a diventare il palcoscenico mondiale dell’eleganza automobilistica con l’Anantara Concorso Roma, un evento che dal 24 al 27 aprile 2025 celebrerà oltre un secolo di auto storiche. Questo prestigioso appuntamento, promosso da Anantara Hotels & Resorts con il supporto di UBS e il patrocinio di Roma Capitale, ospiterà cinquanta vetture iconiche provenienti da tre continenti, accompagnate da una giuria internazionale di esperti di altissimo livello.

L’evento sarà una vera e propria celebrazione del design e dell’ingegneria automobilistica, mettendo in mostra esemplari straordinari che vanno dal 1902 fino ai primi anni Duemila. Tra i protagonisti, spiccano marchi leggendari come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Lancia e Pagani, senza dimenticare la francese Bugatti. In primo piano, gioielli come la Ferrari 275 P del 1963, vincitrice della 24 Ore di Le Mans, e la Lamborghini Miura, resa celebre dal film “The Italian Job”.

Provenienti da collezioni private di tutto il mondo, queste auto racconteranno l’evoluzione del design e della tecnologia automobilistica dal 1902, con una vettura appartenuta a Ignazio Florio, ai primi anni 2000. Tra i marchi presenti spiccano nomi leggendari del Made in Italy come Ferrari, Maserati, Bugatti, Alfa Romeo, Lancia, Lamborghini e Pagani. Non mancheranno icone come la Ferrari 512 BB appartenuta a Gianni Agnelli, la Maserati MC12 stradale e la Pagani Zonda dei primi anni 2000.

Il programma dell’evento sarà all’altezza della sua fama. Giovedì si aprirà con un’esposizione esclusiva presso l’Anantara Palazzo Naiadi, seguita da un pranzo di classe a Villa Aldobrandini e dalla valutazione delle vetture a Casina Valadier. Sabato sarà il momento clou, con una spettacolare parata per le vie di Roma, mentre domenica si concluderà con la sfilata delle vetture premiate.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla beneficenza: i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un furgone refrigerato per ACLI Roma, per supportare il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari. L’Assessore Alessandro Onorato ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un’opportunità unica per promuovere il lifestyle italiano e veicolare un’immagine positiva della Capitale.

Con il 50% dei partecipanti provenienti da America e Asia, il 40% dall’Europa e solo il 10% dall’Italia, l’Anantara Concorso Roma promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli appassionati di supercar e auto d’epoca, unendo la passione per i motori a un tocco di stile e raffinatezza senza pari.